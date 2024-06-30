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رياضة

مشوار وأرقام محمد هاني مع الأهلي بعد تجديد عقده

محمد هاني، فيتو
محمد هاني، فيتو
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أعلن النادي الأهلي منذ قليل عن تجدد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، عقده مع النادي لمدة ثلاث سنوات قادمة، بعد أن أنهى اللاعب كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالعقد الجديد. 

ويعد محمد هانى أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث تدرج في جميع مراحل قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2014 تحت قيادة المدرب الأسباني خاوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للقلعة الحمراء.

ونقدم خلال السطور القادمة  مشوار محمد هاني مع النادي الأهلي:  

مشوار محمد هاني ع الأهلي بعد تجديد عقده مع المارد الأحمر

شارك محمد هاني طوال مشواره مع النادي الأهلي في 322 لقاء أي بمعدل 24,535 دقيقة حيث نجح في إحراز 5 أهداف خلال مسيراته مع القلعة الحمراء كما قدم 23 تمريرة حاسمة. 

وحصل هاني مع المارد الأحمر علي 21 بطولة منها الدوري المصري في ست مناسبات وكأس مصر 4 مرات والسوبر المصري 5 مرات، كما نجح في الفوز بدوري أبطال إفريقيا في 4 مناسبات، والسوبر الإفريقي مرتين.

تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمباراة طلائع الجيش 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة نظرية داخل ملعب التتش مع اللاعبين للحديث عن مباراة طلائع الجيش، ثم خاض الفريق جزءًا بدنيًّا في بداية التدريبات قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

 

مران الأهلي، فيتو 

وشارك عمر كمال في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، فيما واصل بيرسي تاو تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات الخاصة بالبرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي. 

وظهر مصطفى مخلوف حارس مرمي الفريق الأول في المران بقناع للوجه بسبب إصابته بكسر في عظام الوجه، الذي تعرض له في وقت سابق. 

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقناة الناقلة

وكان الأهلي خاض مرانه الختامي والوحيد ضمن تحضيراته لمباراة طلائع الجيش اليوم، بعد الحصول على راحة أمس للتخلص من حالة الإجهاد بسبب توالي المباريات للفريق.

 تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الأول من يوليو المقبل وتحديدًا فى السابعة مساء وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي يوم الجمعة الماضي على فاركو بهدفين سجلهما حسين الشحات الذى توج أيضًا بجائزة رجل المباراة.

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