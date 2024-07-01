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محافظ الغربية: بدء التشغيل التجريبي لمصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالمحلة

بدء التشغيل التجريبي
بدء التشغيل التجريبي لمصنع تدوير ومعالجة المخلفات،فيتو
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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بدء التشغيل التجريبي لمصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالمحلة الكبرى.

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جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة سعت بشكل مستمر لتطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى والنهوض بمنظومة النظافة بالمحافظة، لافتًا إلى أن تشغيل المصنع يمثل حل جذري لمشكلة القمامة بالمحلة الكبرى والذي يسهم في تحقيق حالة الرضاء الشعبي لدى قاطني قلعة الصناعة المصرية خلال فترة التعاقد الذي سيستمر لمدة ١٠ سنوات.

وأضاف رحمي أن المصنع مقام على مساحة 9.5 فدان وتم رفع التراكمات من المصنع (عن طريق الهيئة العربية للتصنيع) وتطوير ورفع كفاءة عدد 2 خط فرز يدوى وتركيب 1 خط ويند شيفتير بطاقة انتاجية 480 طن / يوم كما تم تركيب خط تدوير كورى جديد بطاقة 250 طن / يوم بالإضافة إلى تطوير خطين من خلال وزارة الإنتاج الحربي، ليبلغ إجمالي المخلفات التى سيستقبلها المصنع من ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ طن يوميا، ليغطى بذلك مدينة المحلة والمدن المجاورة لها، كما تم إنشاء نقطة  وسيطة بجوار المصنع لاستيعاب المتولد اليومي (700 طن / يوم) على أرض بمساحة 8.86.

 

 

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