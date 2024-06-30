الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غرق شاب بترعة القاصد في طنطا أثناء غسيل سيارته

ترعة القاصد في طنطا،
ترعة القاصد في طنطا، فيتو
ads

تعرض شاب في العقد الثالث من العمر لحادث مأساوي أثناء غسل سيارته بالقرب من ترعة القاصد في مدينة طنطا حيث انزلقت قدماه عندما كان يقوم بإزالة الأتربة عن مركبته وغسلها مما أدى إلى سقوطه في المياه.

بعد 3 أيام، انتشال جثمان طالب غارق ببحر شبين في الغربية

اعترافات مثيرة، محامي الغربية يقتل عائلته بسبب الميراث ويفر إلى بلطيم

بحسب شهود العيان فإن الشاب كان يقوم بغسيل سيارته على ضفاف الترعة وخلال هذه العملية وملىء الجردل الخاص به انزلقت قدماه فجأة مما أدى إلى سقوطه غريق في المياه العميقة. 

حاول المارة والشهود إنقاذه بسرعة وإخراجه من الترعة لكن الشاب كان قد فارق الحياة بالفعل عند وصول فرق الإنقاذ.

 

نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوى

تم نقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى المنشاوى العام بطنطا للكشف عن أسباب الوفاة في حين باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادث لتحديد ملابسات الواقعة بشكل دقيق.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

بعد 3 أيام، انتشال جثمان طالب غارق ببحر شبين في الغربية

رئيس جامعة طنطا يكرم نائب محافظ الغربية

غرق طفلة في ترعة أثناء لهوها بالغربية

غرق شابين في النيل بالغربية خلال فسحة العيد (صور)

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة إحالة واضعي امتحان الفيزياء بالثانوية العامة للتحقيق

رسالة قوية من السيسي للمصريين والحكومة الجديدة بشأن ارتفاع الأسعار

رقص مفيدة شيحة في ساحة مسجد محمد علي يثير الاستياء، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين

زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا بدءًا من الغد

10 رسائل حاسمة من السيسي للمصريين في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

وزير التعليم يستعرض غدا نتيجة تقرير اللجنة الفنية حول امتحان الفيزياء

غدا بدء العمل بالموازنة الجديدة، وهذه أبرز توصيات البرلمان

بدءا من الغد، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

منوعات

المزيد

النمل يقتحم السيارات في تايوان لنشر مستعمراته

يمني يبتلع 80 قلم حبر وسماعتي أذن

عمره 428 عاما، ملف سري يكشف خبايا أول شبكة جاسوسية في بريطانيا

مقتل أربعة في نيكاراجوا وإجلاء المئات في المكسيك بسبب أمطار غزيرة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الأحد 30-6-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي اليوم الأحد 30-6-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم السبت 29-6-2024 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

شح المساعدات الإنسانية.. أزمة الجوع تهدد حياة السكان في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى تقليص وقت خطبة الجمعة بسبب الحر؟

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالمصاعب الحياتية

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بذهاب الهم والغم

المزيد
الجريدة الرسمية