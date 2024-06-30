غرق شاب بترعة القاصد في طنطا أثناء غسيل سيارته

تعرض شاب في العقد الثالث من العمر لحادث مأساوي أثناء غسل سيارته بالقرب من ترعة القاصد في مدينة طنطا حيث انزلقت قدماه عندما كان يقوم بإزالة الأتربة عن مركبته وغسلها مما أدى إلى سقوطه في المياه.

بحسب شهود العيان فإن الشاب كان يقوم بغسيل سيارته على ضفاف الترعة وخلال هذه العملية وملىء الجردل الخاص به انزلقت قدماه فجأة مما أدى إلى سقوطه غريق في المياه العميقة.

حاول المارة والشهود إنقاذه بسرعة وإخراجه من الترعة لكن الشاب كان قد فارق الحياة بالفعل عند وصول فرق الإنقاذ.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوى

تم نقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى المنشاوى العام بطنطا للكشف عن أسباب الوفاة في حين باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادث لتحديد ملابسات الواقعة بشكل دقيق.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة.