الأحد 30 يونيو 2024
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محافظات

محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لـ6 مشاريع رصف وتطوير بطنطا

محافظ الغربية يتابع
محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي،فيتو
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أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،  جولة صباحية موسعة لمتابعة سير العمل بمشروعات الرصف والتطوير في ٦ مواقع بطنطا.

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الوقوف على التحديات والمشكلات

 يأتي ذلك  في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمحافظ الغربية للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالحه والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

 

رصف طريق جسر مصرف محلة مرحوم المؤدي لمستشفى الشرطة

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في رصف طريق جسر مصرف محلة مرحوم المؤدي لمستشفى الشرطة بطول 400م  حيث تم رفع كافة التعديات على الطريق كما تم الانتهاء من طبقة الأساس  بكامل طول  القطاع وتأسيس  التربة  أسفل قطاع التوسعة  ليتحمل  الأحمال المرورية  المتوقعة في أماكن انتظار السيارات تمهيدا لوضع طبقة الاسفلت، كما تابع المحافظ رصف طريق السكة الوسطى المتفرع من طريق 43 طنطا بسيون حتى مستشفى محلة مرحوم الرابط مع جسر البتانونية.

 

رصف شارع داير الناحية بكفر عصام

وانتقل المحافظ بعد ذلك لمتابعة رصف شارع داير الناحية بكفر عصام من صيدلية الجزار مرورا بالمقابر حتى الجامع الكبير بطول 1100م وعرض 8م  فضلا عن متابعة الاعمال برصف شارع داير الناحية بقرية خرسيت بداية من طريق طنطا شوبر مرورا بالوحدة الوحدة الصحية حتى المقابر بطول 1100م وعرض 6م.

واستمرت الجولة بمتابعة أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق كفر الحما تلبنت قيصر (عزبة شعبان) وشدد المحافظ على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع أعمال الرصف بالطريق.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة أعمال رصف وتوسعة الطريق المؤدي لمجمع تدوير مخلفات القمامة بدفرة، بطول 1 كم، وعرض 8 أمتار، بداية من كوبري دفرة باتجاه مدخل مصنع تدوير القمامة، حيث تم الانتهاء من  رش طبقه MCO لأخر قطاع طبقه الأساس بعد التوسعات للقطاع العرضي تمهيدا لوضع طبقة الاسفلت الرابطة.

وأكد "رحمي"، أن المحافظة أزالت كل الإشغالات والتعديات على الطريق، بالإضافة إلى زيادة عرض الرصف ليصبح 10 أمتار؛ لتوسعته ورصفه لتسهيل الحركة المرورية لقرية دفرة التي تعد من أكبر القرى الصناعية المنتجة للأخشاب على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا،  عبد العظيم الحمراوي رئيس حي ثان طنطا.

 

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