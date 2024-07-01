الإثنين 01 يوليو 2024
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حوادث

خلال 24 ساعة، تحرير 36 ألفا و619 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق

حملة مرورية
حملة مرورية
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة بمختلف المحافظات.

 

تحرير 36619 مخالفة مرورية متنوعة 
 

و أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط36619 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 2087 مخالفة السير بدون تراخيص، 18 دراجة نارية مخالفة، 14052 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 15 مخالفة موقف عشوائى، 1728 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 8 مخالفات شروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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 وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

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