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حوادث

ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج

ضبط متهمين، فيتو
ضبط متهمين، فيتو
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نجح قطاع الأمن العام، فى ضبط 5 أشخاص حال قيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بسوهاج.
 

التنقيب عن الآثار بسوهاج

تلقى مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج بلاغا من مزارع، مقيم بدائرة المركز، بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل مجاور لمنزله.

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وبالانتقال والفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط 5 أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج؛ حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم وتبين وجود حفرة (بقطر 70 سم وبعمق 12مترا- الأدوات المستخدمة فـى الحفر).

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

 

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