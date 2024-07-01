يورو 2024، مصير ديشامب مع فرنسا على كف عفريت

يورو 2024، كشفت تقارير صحفية أن ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا مهدد بشبح الإقالة، على حسب نتائج الديوك في بطولة يورو 2024 بألمانيا.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نفوذ ديشامب ازداد منذ قيادته منتخب بلاده للفوز بكأس العالم في 2018.

وأضافت: "لكن العلاقة بينه وبين فيليب ديالو رئيس اتحاد الكرة الفرنسي الحالي ليست بنفس القوة مثلما كانت عليه مع الرئيس السابق نويل لو جريه الذي منحه عقدا حتى مونديال 2026".

وأشارت إلى أنه حال فشل فرنسا في التأهل لدور الثمانية على حساب بلجيكا مساء اليوم الإثنين، سيكون مصير ديشامب محل تساؤل.

وأكدت ليكيب في ختام تقريرها أن باب التساؤلات حول مصير ديشامب سيبقى مفتوحا أيضا حال التأهل لربع نهائي البطولة الأوروبية.

ويعمل ديشامب مديرا فنيا لمنتخب فرنسا منذ صيف 2012 وقاده للفوز بلقبي مونديال 2018 ودوري الأمم في 2021 بجانب فضية يورو 2016 وفضية مونديال 2022.

ويلتقي منتخب فرنسا نظيره منتخب بلجيكا، اليوم الاثنين ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة يورو 2024.

موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في يورو 2024

وتنطلق صافرة مباراة فرنسا وبلجيكا في يورو 2024 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لبث مسابقة يورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شاشات التلفزيون، وتذاع مباراة فرنسا وبلجيكا في يورو 2024 عبر قناة beIN sports HD 1 MAX.

وتستكمل اليوم مباريات دور الستة عشر في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بمواجهتي فرنسا ضد بلجيكا والبرتغال ضد سلوفينيا.

وتأهلت فرنسا كثاني المجموعة الرابعة، بعد التعادل أمام بولندا في ختام دور المجموعات بالبطولة الأوروبية، كما تأهلت بلجيكا كثاني مجموعتها أيضًا، بعد التعادل أمام أوكرانيا بالجولة الأخيرة لدور المجموعات.