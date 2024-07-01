الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يورو 2024، مصير ديشامب مع فرنسا على كف عفريت

ديشامب
ديشامب
ads

يورو 2024، كشفت تقارير صحفية أن ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا مهدد بشبح الإقالة، على حسب نتائج الديوك في بطولة يورو 2024 بألمانيا.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نفوذ ديشامب ازداد منذ قيادته منتخب بلاده للفوز بكأس العالم في 2018.

وأضافت: "لكن العلاقة بينه وبين فيليب ديالو رئيس اتحاد الكرة الفرنسي الحالي ليست بنفس القوة مثلما كانت عليه مع الرئيس السابق نويل لو جريه الذي منحه عقدا حتى مونديال 2026".

وأشارت إلى أنه حال فشل فرنسا في التأهل لدور الثمانية على حساب بلجيكا مساء اليوم الإثنين، سيكون مصير ديشامب محل تساؤل.

وأكدت ليكيب في ختام تقريرها أن باب التساؤلات حول مصير ديشامب سيبقى مفتوحا أيضا حال التأهل لربع نهائي البطولة الأوروبية.

ويعمل ديشامب مديرا فنيا لمنتخب فرنسا منذ صيف 2012 وقاده للفوز بلقبي مونديال 2018 ودوري الأمم في 2021 بجانب فضية يورو 2016 وفضية مونديال 2022.

ويلتقي منتخب فرنسا نظيره منتخب بلجيكا، اليوم الاثنين ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة يورو 2024.

موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في يورو 2024

وتنطلق صافرة مباراة فرنسا وبلجيكا في يورو 2024 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لبث مسابقة يورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شاشات التلفزيون، وتذاع مباراة  فرنسا وبلجيكا في يورو 2024 عبر قناة beIN sports HD 1 MAX.

وتستكمل اليوم مباريات دور الستة عشر في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بمواجهتي فرنسا ضد بلجيكا والبرتغال ضد سلوفينيا.

وتأهلت فرنسا كثاني المجموعة الرابعة، بعد التعادل أمام بولندا في ختام دور المجموعات بالبطولة الأوروبية، كما تأهلت بلجيكا كثاني مجموعتها أيضًا، بعد التعادل أمام أوكرانيا بالجولة الأخيرة لدور المجموعات.

يورو 2024، التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا ضد بلجيكا

موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في يورو 2024 والقناة الناقلة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

يورو 2024 منتخب فرنسا ألمانيا كأس العالم اتحاد الكرة الفرنسي مونديال 2026 بلجيكا

مواد متعلقة

موقف رونالدو، تشكيل البرتغال المتوقع ضد سلوفينيا في يورو 2024

يورو 2024، التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا ضد بلجيكا

موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في يورو 2024 والقناة الناقلة

يورو 2024، ديشامب يصب غضبه على نجم ريال مدريد

الأكثر قراءة

وزير التعليم: منح الدرجة الكاملة للطلاب في 3 أسئلة بامتحان الفيزياء

قرارات سارة من التربية والتعليم بعد أزمة امتحان الفيزياء

يبدأ تطبيقها اليوم، عقوبة عدم الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية

بعد نقصه في مصر، جمال شعبان يكشف بدائل أشهر دواء للضغط والقلب

خبر سار من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

خبير الفيزياء بالتربية والتعليم: امتحان 2024 جاء من أسئلة اختبارات الأعوام الـ 3 الماضية (مستندات)

بعد قرار إعادة المباراة، هل يذهب بيراميدز إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة؟

غضب في بيراميدز بسبب قرار رابطة الأندية بشأن مباراة سموحة

منوعات

المزيد

ناشطون في الدفاع عن الحيوانات يغلقون مسلخ دواجن في سويسرا

بعد غياب طويل، مصري يفاجئ نجلته بحفل تخرجها في المرحلة الابتدائية بالجزائر

اعتقال 11مسئولا بسلاسل تجارية في ميانمار بسبب الأرز

أتراك يعتدون على سوريين إثر اتهام لاجئ بالتحرش بطفلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الاثنين 1-7-2024 في السوق المحلي

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الاثنين 1-7-2024 في السوق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 1-7-2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين 1-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

بعد رحيل موديست.. صفقات الأجانب الفاسدة في الأهلي آخر 10 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البلح في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة

معنى كبكبوا، تفسير الشيخ الشعراوي لبعض آيات سورة الشعراء (فيديو)

ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية