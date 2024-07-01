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رياضة

مواجهة قوية بين فرنسا وبلجيكا في يورو 2024

فرنسا وبلجيكا، فيتو
فرنسا وبلجيكا، فيتو
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يلتقي منتخبي فرنسا وبلجيكا اليوم الإثنين في السابعة مساء بتوقيت القاهرة في دور الستة عشر من بطولة يورو 2024.

ويحاول منتخب فرنسا العودة إلى منصات التتويج للمرة الثالثة في كأس أمم أوروبا، خاصة بعد خسارة نهائي مونديال قطر 2022 على يد الأرجنتين.

تاريخ مواجهات منتخب فرنسا أمام بلجيكا 

وعلى الورق يبدو منتخب ديوك فرنسا هو المرشح للفوز بعد أن حسم جميع المواجهات الأربع المباشرة في البطولات الكبرى أمام بلجيكا، بما في ذلك الفوز بهدف دون رد في المربع الذهبي لمونديال روسيا 2018، والانتصار الكاسح 5 / صفر في دور المجموعات ليورو 1984، قبل الفوز باللقب في البطولتين.

 

لكن دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا أكد "ذاهبون إلى الفوز، نحن هنا وتأهلنا إلى كأس أمم أوروبا لكي نكون جزءا من أفضل المنتخبات".

وأضاف: "الآن نواجه فريقا من فرق القمة، لهذا تأهلنا، وإلا كنا مكثنا في الديار، هذه هي المباريات التي نتطلع إليها، وكل شيء جائز".

 مبابي يستعد للمشاركة منذ البداية أمام بلجيكا

ويستعد مبابي للمشاركة منذ البداية أمام بلجيكا مثلما فعل أمام بولندا عقب تعافيه من كسر في الأنف، مع استمرار ارتداء قناعا للوجه.

ومن المقرر أن يشارك برادلي باركولا بدلا من أنطوان جريزمان، في وقت يتطلع فيه أوليفيه جيرو وماركوس تورام للمشاركة إلى جوار مبابي في خط الهجوم.

على الجانب الآخر، يعود دودي لوكيباكيو جناح منتخب بلجيكا وإشبيلية الإسباني من الإيقاف، ومن المتوقع مشاركته على حساب لياندرو تروسارد الذي فشل في إثبات ذاته حتى الآن.

كما أخفق جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي في التألق حتى الآن، وبالتالي قد يشارك تيموي باكايوكو بدلا منه في مركز الجناح الأيسر.

ورغم تسجيله 24 هدفا مع لايبزج الموسم الماضي فإن لويس أوبيندا من المتوقع أن يبقى على مقاعد بدلاء منتخب بلجيكا.

فيما قال ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، إنه لا بديل أمام فريقه سوى التحسن، بعد عروضه المحبطة في دور المجموعات.

وأضاف المدرب البالغ من العمر 55 عاما "بطولة جديدة تبدأ، لا يمكن الاكتفاء بقراءة الأمور فقط من خلال دور المجموعات، نستحق الحصول على المركز الثاني وأنا أشعر بالرضا".

وأشار: "كنت سأشعر بقدر أكبر من القلق لو لم نصنع هذا العدد من الفرص، لكن بالطبع هناك مجال للتحسن".

 

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