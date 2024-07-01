الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كوبا أمريكا، إيقاف رابع مدرب أرجنتيني بسبب مخالفة قواعد البطولة

مارسيلو بييلسا، فيتو
مارسيلو بييلسا، فيتو
ads

 قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" إيقاف الأرجنتيني مارسيلو بيلسا المدير الفني لمنتخب أوروجواي، عن اللقاء  القادم ضد الولايات المتحدة بالجولة الثالثة ببطولة كوبا امريكا 2024.

 

موعد مباراة الولايات المتحدة وأوروجواي

ويلتقي منتخب الولايات المتحدة مع أوروجواي فجر الثلاثاء في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة، المقامة حاليا على الأراضي الأمريكية.

وتأتي عقوبة كونميبول ضد بيلسا بسبب دخول منتخب أوروجواي لأرض الملعب متأخرا بالشوط الثاني لمباراتيه الماضيتين، ليغيب عن الفريق في مباراته أمام المنتخب الأمريكي.

وذكر كونميبول أن بيلسا انتهك قواعد البطولة، مشيرا إلى أنه فرض أيضا غرامة مالية على اتحاد أوروجواي لكرة القدم قدرها 15 ألف دولار.

وتنص لوائح كوبا أمريكا على أنه يجب على اللاعبين التواجد في الملعب في وقت معين بعد فترة الاستراحة، حيث يتم تحذيرهم بعد المخالفة الأولى.

يذكر أن العقوبة تم فرضها لنفس السبب أيضا على 3 مدربين أرجنتينيين في النسخة الحالية بكوبا أمريكا، حيث يتعلق الأمر بكل من ليونيل سكالوني، وريكاردو جاريكا، وفرناندو باتيستا، مدربي منتخبات الأرجنتين، وتشيلي، وفنزويلا على الترتيب.

ويحلم منتخب أوروجواي بالتتويج بكأس كوبا أمريكا للمرة الـ16 في تاريخه، والانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات حصولا على اللقب، الذي يتقاسمه حاليا مع نظيره الأرجنتيني.

 

وسحق منتخب أوروجواي منافسه منتخب بوليفيا ( 5 ـ 0) الجمعة الماضية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، واقترب بشكل كبير من التأهل للدور الثاني من مسابقة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية

 

وبات منتخب أوروجواي على مشارف التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة، حيث يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، عقب فوزه (3-1) على بنما، و(5-0) على بوليفيا في أول جولتين بالمجموعة.


ويتفوق منتخب أوروجواي بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخبي الولايات المتحدة وبنما، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في حين يقبع منتخب بوليفيا في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.

بفارق الأهداف، الإكوادور تتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا بعد التعادل سلبيا مع المكسيك

كوبا أمريكا 2024، فنزويلا تؤكد صدارتها للمجموعة الثانية بالفوز على جامايكا 3-0

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كوبا امريكا اوروجواي بييلسا الولايات المتحدة مباراة الولايات المتحدة وأوروجواي

مواد متعلقة

غضب في بيراميدز بسبب قرار رابطة الأندية بشأن مباراة سموحة

الدوري الممتاز، موعد مباراة المصري والجونة والقناة الناقلة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري المصري والقناة الناقلة

المصري يسعي لملاحقة الأهلي على حساب الجونة بالدوري الممتاز

بفارق الأهداف، الإكوادور تتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا بعد التعادل سلبيا مع المكسيك

كوبا أمريكا 2024، فنزويلا تؤكد صدارتها للمجموعة الثانية بالفوز على جامايكا 3-0

بعد اغتراب الفريق 12 عاما، بدء المرحلة الأخيرة في إنشاء استاد المصري (صور)

صدمة بفيوتشر بسبب طبيعة إصابة جنش ومحمد فاروق

الأكثر قراءة

يبدأ تطبيقها اليوم، عقوبة عدم الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية

وزير التعليم: منح الدرجة الكاملة للطلاب في 3 أسئلة بامتحان الفيزياء

قرارات سارة من التربية والتعليم بعد أزمة امتحان الفيزياء

بعد نقصه في مصر، جمال شعبان يكشف بدائل أشهر دواء للضغط والقلب

خبر سار من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

خبير الفيزياء بالتربية والتعليم: امتحان 2024 جاء من أسئلة اختبارات الأعوام الـ 3 الماضية (مستندات)

بعد قرار إعادة المباراة، هل يذهب بيراميدز إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة؟

غضب في بيراميدز بسبب قرار رابطة الأندية بشأن مباراة سموحة

منوعات

المزيد

ناشطون في الدفاع عن الحيوانات يغلقون مسلخ دواجن في سويسرا

بعد غياب طويل، مصري يفاجئ نجلته بحفل تخرجها في المرحلة الابتدائية بالجزائر

اعتقال 11مسئولا بسلاسل تجارية في ميانمار بسبب الأرز

أتراك يعتدون على سوريين إثر اتهام لاجئ بالتحرش بطفلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الاثنين 1-7-2024 في السوق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 1-7-2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين 1-7-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 1-7-2024 في بداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

بعد رحيل موديست.. صفقات الأجانب الفاسدة في الأهلي آخر 10 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البلح في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة

معنى كبكبوا، تفسير الشيخ الشعراوي لبعض آيات سورة الشعراء (فيديو)

ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية