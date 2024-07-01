كوبا أمريكا، إيقاف رابع مدرب أرجنتيني بسبب مخالفة قواعد البطولة

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" إيقاف الأرجنتيني مارسيلو بيلسا المدير الفني لمنتخب أوروجواي، عن اللقاء القادم ضد الولايات المتحدة بالجولة الثالثة ببطولة كوبا امريكا 2024.

موعد مباراة الولايات المتحدة وأوروجواي

ويلتقي منتخب الولايات المتحدة مع أوروجواي فجر الثلاثاء في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة، المقامة حاليا على الأراضي الأمريكية.

وتأتي عقوبة كونميبول ضد بيلسا بسبب دخول منتخب أوروجواي لأرض الملعب متأخرا بالشوط الثاني لمباراتيه الماضيتين، ليغيب عن الفريق في مباراته أمام المنتخب الأمريكي.

وذكر كونميبول أن بيلسا انتهك قواعد البطولة، مشيرا إلى أنه فرض أيضا غرامة مالية على اتحاد أوروجواي لكرة القدم قدرها 15 ألف دولار.

وتنص لوائح كوبا أمريكا على أنه يجب على اللاعبين التواجد في الملعب في وقت معين بعد فترة الاستراحة، حيث يتم تحذيرهم بعد المخالفة الأولى.

يذكر أن العقوبة تم فرضها لنفس السبب أيضا على 3 مدربين أرجنتينيين في النسخة الحالية بكوبا أمريكا، حيث يتعلق الأمر بكل من ليونيل سكالوني، وريكاردو جاريكا، وفرناندو باتيستا، مدربي منتخبات الأرجنتين، وتشيلي، وفنزويلا على الترتيب.

ويحلم منتخب أوروجواي بالتتويج بكأس كوبا أمريكا للمرة الـ16 في تاريخه، والانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات حصولا على اللقب، الذي يتقاسمه حاليا مع نظيره الأرجنتيني.

وسحق منتخب أوروجواي منافسه منتخب بوليفيا ( 5 ـ 0) الجمعة الماضية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، واقترب بشكل كبير من التأهل للدور الثاني من مسابقة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية

وبات منتخب أوروجواي على مشارف التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة، حيث يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، عقب فوزه (3-1) على بنما، و(5-0) على بوليفيا في أول جولتين بالمجموعة.



ويتفوق منتخب أوروجواي بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخبي الولايات المتحدة وبنما، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، في حين يقبع منتخب بوليفيا في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.