كوبا أمريكا 2024، فنزويلا تؤكد صدارتها للمجموعة الثانية بالفوز على جامايكا 3-0
كوبا أمريكا 2024، أكد المنتخب الفنزويلي صدارته للمجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا بعد فوزه على جامايكا 3-0 في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الإثنين على ملعب Q2 في منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكوبا أمريكا 2024.
أهداف اللقاء
سجل أهداف منتخب فنزويلا كل من: إدوارد بيلو، وسالمون روندون، واريك راميريز في الدقائق 49، 65، 85 من عمر الشوط الثاني
التشكيل الرسمي لمباراة جامايكا وفنزويلا
وكان قد أعلن هالغريمسون مدرب منتخب جامايكا، وفرناندو باتيستا مدرب منتخب فنزويلا، تشكيل فريقيهما للمواجهة التي جمعتهما صباح اليوم الإثنين على ملعب Q2 في منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكوبا أمريكا 2024.
تشكيل منتخب جامايكا
تشكيل منتخب فنزويلا
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