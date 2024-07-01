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رياضة

بفارق الأهداف، الإكوادور تتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا بعد التعادل سلبيا مع المكسيك

الإكوادور والمكسيك،
الإكوادور والمكسيك، فيتو
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كوبا أمريكا 2024، تأهل منتخب الإكوادور إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا على حساب المكسيك بعد تعادلهما سلبيا في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الإثنين على ملعب جامعة فينيكس في منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكوبا أمريكا 2024.

 

الإكوادور تتأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا بفارق الأهداف


ورغم تعادل المنتخبين في النقاط، إلا أن منتخب الإكوادور استفاد من فارق الأهداف لصالحه ليخطف بطاقة التأهل الثانية مع المنتخب الفنزويلي.
 

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء قاتلة للمنتخب المكسيكي قبل أن يتدخل الفار ويلغيها.

التشكيل الرسمي لمباراة المكسيك والإكوادور

وكان قد أعلن خايمي لوزانو مدرب المنتخب المكسيكي، وفيليكس سانشيز مدرب منتخب الإكوادور، تشكيل فريقيهما للمواجهة التي جمعتهما صباح اليوم الإثنين على ملعب جامعة فينيكس في منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكوبا أمريكا 2024.

 

تشكيل المنتخب المكسيكي

 

تشكيل منتخب الإكوادور

ترتيب المجموعة بعد انتهاء دور المجموعات


- منتخب فنزويلا: 9 نقاط.

- منتخب الإكوادور: 4 نقاط.

- منتخب المكسيك: 4 نقاط.

- منتخب جامايكا: بدون نقاط.


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