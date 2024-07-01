الإثنين 01 يوليو 2024
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محافظات

رئيس مدينة الأقصر يتابع الموقف التنفيذي لأعمال رصف الطرق

جانب من رصف الطرق
جانب من رصف الطرق بمدينة الأقصر
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تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر أعمال الرصف الجارية بمنطقة حي المطار، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية والتي تتضمن رصف الطرق لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وشملت جولة رئيس مدينة الأقصر، وبرفقته يوسف محمد علي رئيس حي المطار، وسعد محمود حجاج مشرف مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، متابعة الموقف التنفيذي لأعمال الرصف.

وتضمنت أعمال الرصف ؛ منطقة الزناقطة  في شارع المدينة بطول 840 م، وتم عمل (6) مطبات صناعية كانت قائمة مطابقة للمواصفات الفنية وتم الإنتهاء من أعمال الطبقة الأسفلتية وأيضا الإنتهاء من رصف شارع العكارمة طول 300 م، والإنتهاء من شارع بجوار حملة الزناقطة بطول 350 م، والانتهاء من أعمال الطبقة الأسفلتية  من رصف شارع العتامين بطول 100 م،وجاري رصف شارع الفرقة 15 بمنطقة منشأة العماري، وجاري رصف الشارع بطول 800 م.


جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة.

بحث شكاوى المواطنين في اليوم المفتوح

كما وجه محافظ الأقصر، بتحقيق تواصُل فعَال ومستمر مع المواطنين؛ وبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة منهم، وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون، بما يُسهم في حل مشكلاتهم وتعظيم أوجُه استفادتهم من جميع الخدمات المُقدَّمة لهم حيث يتم عقد لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين،بمقر ديوان عام المحافظة بشكل دوري أسبوعيا، للوقوف على شكاوى ومطالب المواطنين، وذلك بحضور رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات المختلفة.

ويتم خلال اللقاء بحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين، حيث أكد السكرتير العام للمحافظة على ضرورة سرعة الرد على كافة الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة ويتم فحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.

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