الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ارتفاع حجم توريد القمح لصوامع قنا إلى 17 ألفا و259 طنا

استلام وتوريد القمح
استلام وتوريد القمح بمحافظة الأقصر
ads

استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ محافظة الأقصر لموسم حصاد وتوريد القمح المحلي حيث تم اعتماد عدد لجنتين لاستلام الأقماح المحلية وهي بنكر وشونة إسنا وشونة وصومعة أرمنت.

وتصل السعة التخزينية للشونتين 34 ألف طن، مع وجود لجان معتمدة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر برئاسة عضو من مديري التموين بالاشتراك مع الجهات المعنية وهي عضو هيئة سلامة الغذاء وعضو مديرية الزراعة وأمين الشونة ووزان معتمد للرقابة ومتابعة أعمال التوريد.

وحصلت بوابة فيتو على كمية إجمالي القمح  المورد  حتى يوم الأحد بختام شهر يونيه، حيث بلغ إجمالي القمح المورد 5.828 طن في  30/6/2024، وعليه بلغ  إجمالي القمح  المورد  17259.303 طن. 

بدء موسم توريد القمح

وفي يوم الاثنين 15 إبريل بدأ 202‪3 توريد القمح، مع امتداد موسم التوريد حتى منتصف أغسطس المقبل، ومع بداية توريد موسم القمح تم توريد كمية 2375 كيلو جرام مع الساعات الأولى من بداية التوريد ببنكر إسنا. 

وأكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر على المزارعين بتوريد كميات القمح المنتجة لديهم والالتزام بالضوابط الخاصة بتوريد القمح، وإبلاغ غرفة عمليات المديرية بأي معوقات للتعامل الفوري معها.

استمرار العمل لاستلام القمح من المزارعين

وتتابع غرفة العمليات المركزية بمديرية تموين الأقصر استلام وتخزين القمح عمليات بالإدارات لموسم ٢٠٢٤، مؤكدا الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر على ان جميع اللجان تعمل على مدار الساعة لمتابعة عمليات التوريد بالمواقع المخصصة.

ولفت وكيل وزارة التموين إلى أن غرفة عمليات المديرية تتابع عملية التوريد وتعمل على حل المشكلات التى قد تواجه عمل اللجان فى استلام أو تخزين القمح.

كما شدد وكيل وزارة التموين بالأقصر على عمل اللجان وأهمية عمل اللجان وإبلاغ اللجنة المركزية بالمديرية اول بأول بمستجدات الموقف وتقدم عملية التوريد.

سعر توريد أردب القمح

وقرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توريد الأقماح المحلية لعام 2024 وبالنسبة لأردب القمح زنة 150 كيلو جرام للأردب الواحد طبقا لنظافة القمح المورد بنحو 2000 جنيه للأردب نظافة، 23.5 قيراط و1950 جنية للنظافة 23 قيراط و1900 جنيه للنظافة 22.50 قيراط وشددت الوزارة على أن يكون استلام قيمة التوريد فى أقل من 48 ساعة من الاستلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر محافظة الأقصر فيتو أرمنت تموين الاقصر توريد القمح استلام القمح

مواد متعلقة

شديد الحرارة، توقعات الأرصاد لحالة الطقس في الأقصر

مدير هيئة كوبتك أورفانز بالأقصر وقنا يستعرض أنشطة مشروع "ابنتي الغالية" بأصفون (صور)

تطور أغراض الشعر وورشة حكي عن محمد علي باشا في ثقافة الأقصر

مدير مجموعة معابد الكرنك: الأفرو سنتريك ظاهرة فردية لا تؤثر على تاريخنا

إزالة مخالفتي بناء في المهد وتحرير 32 محضر بيئة بالأقصر

تحرير37 مخالفة وإزالة وصلات كهرباء عشوائية ووقف حالات بناء مخالف في الأقصر

رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

طلاب الثانوية العامة بالأقصر: امتحان الفيزياء صعب والتاريخ سهل (فيدي

الأكثر قراءة

يبدأ تطبيقها اليوم، عقوبة عدم الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية

وزير التعليم: منح الدرجة الكاملة للطلاب في 3 أسئلة بامتحان الفيزياء

قرارات سارة من التربية والتعليم بعد أزمة امتحان الفيزياء

بعد نقصه في مصر، جمال شعبان يكشف بدائل أشهر دواء للضغط والقلب

خبر سار من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

خبير الفيزياء بالتربية والتعليم: امتحان 2024 جاء من أسئلة اختبارات الأعوام الـ 3 الماضية (مستندات)

بعد قرار إعادة المباراة، هل يذهب بيراميدز إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة؟

غضب في بيراميدز بسبب قرار رابطة الأندية بشأن مباراة سموحة

منوعات

المزيد

ناشطون في الدفاع عن الحيوانات يغلقون مسلخ دواجن في سويسرا

بعد غياب طويل، مصري يفاجئ نجلته بحفل تخرجها في المرحلة الابتدائية بالجزائر

اعتقال 11مسئولا بسلاسل تجارية في ميانمار بسبب الأرز

أتراك يعتدون على سوريين إثر اتهام لاجئ بالتحرش بطفلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الاثنين 1-7-2024 في السوق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 1-7-2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين 1-7-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 1-7-2024 في بداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

بعد رحيل موديست.. صفقات الأجانب الفاسدة في الأهلي آخر 10 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البلح في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة

معنى كبكبوا، تفسير الشيخ الشعراوي لبعض آيات سورة الشعراء (فيديو)

ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية