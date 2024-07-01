ارتفاع حجم توريد القمح لصوامع قنا إلى 17 ألفا و259 طنا

استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ محافظة الأقصر لموسم حصاد وتوريد القمح المحلي حيث تم اعتماد عدد لجنتين لاستلام الأقماح المحلية وهي بنكر وشونة إسنا وشونة وصومعة أرمنت.

وتصل السعة التخزينية للشونتين 34 ألف طن، مع وجود لجان معتمدة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر برئاسة عضو من مديري التموين بالاشتراك مع الجهات المعنية وهي عضو هيئة سلامة الغذاء وعضو مديرية الزراعة وأمين الشونة ووزان معتمد للرقابة ومتابعة أعمال التوريد.

وحصلت بوابة فيتو على كمية إجمالي القمح المورد حتى يوم الأحد بختام شهر يونيه، حيث بلغ إجمالي القمح المورد 5.828 طن في 30/6/2024، وعليه بلغ إجمالي القمح المورد 17259.303 طن.

بدء موسم توريد القمح

وفي يوم الاثنين 15 إبريل بدأ 202‪3 توريد القمح، مع امتداد موسم التوريد حتى منتصف أغسطس المقبل، ومع بداية توريد موسم القمح تم توريد كمية 2375 كيلو جرام مع الساعات الأولى من بداية التوريد ببنكر إسنا.

وأكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر على المزارعين بتوريد كميات القمح المنتجة لديهم والالتزام بالضوابط الخاصة بتوريد القمح، وإبلاغ غرفة عمليات المديرية بأي معوقات للتعامل الفوري معها.

استمرار العمل لاستلام القمح من المزارعين

وتتابع غرفة العمليات المركزية بمديرية تموين الأقصر استلام وتخزين القمح عمليات بالإدارات لموسم ٢٠٢٤، مؤكدا الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر على ان جميع اللجان تعمل على مدار الساعة لمتابعة عمليات التوريد بالمواقع المخصصة.

ولفت وكيل وزارة التموين إلى أن غرفة عمليات المديرية تتابع عملية التوريد وتعمل على حل المشكلات التى قد تواجه عمل اللجان فى استلام أو تخزين القمح.

كما شدد وكيل وزارة التموين بالأقصر على عمل اللجان وأهمية عمل اللجان وإبلاغ اللجنة المركزية بالمديرية اول بأول بمستجدات الموقف وتقدم عملية التوريد.

سعر توريد أردب القمح

وقرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توريد الأقماح المحلية لعام 2024 وبالنسبة لأردب القمح زنة 150 كيلو جرام للأردب الواحد طبقا لنظافة القمح المورد بنحو 2000 جنيه للأردب نظافة، 23.5 قيراط و1950 جنية للنظافة 23 قيراط و1900 جنيه للنظافة 22.50 قيراط وشددت الوزارة على أن يكون استلام قيمة التوريد فى أقل من 48 ساعة من الاستلام.