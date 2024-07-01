الدوري الممتاز، موعد مباراة المصري والجونة والقناة الناقلة

الدوري الممتاز، يلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره الجونة مساء اليوم الإثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية بافتتاح مباريات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المصري والجونة

الدوري الممتاز، يلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره الجونة في الدوري في السابعة مساء اليوم الإثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية بافتتاح مباريات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة المصري والجونة

وتنقل مباراة المصري والجونة عبر قناة أون تايم سبورت 2 الناقل الحصري للدوري المصري.

مباراة المصري والجونة

ويسعى فريق النادي المصري إلى الحفاظ على المركز الثالث ومواصلة انتصاراته بعدما نجح فى تحقيق فوز ثمين على النادي الإسماعيلي في المباراة الماضية بالجولة 28 بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي أقيم مساء الخميس الماضي.

أما الجونة فيسعى إلى تحسين وضعه بجدول الدوري

ترتيب المصري بجدول الدوري

ويحتل النادي المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري 45 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 13 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 35 هدفًا واستقبلت شباكهم 34 هدفًا آخر.

ويحتل فريق الجونة الترتيب الـ 13 بجدول الدوري برصيد 31 نقطة.

حل أزمة القيد بالمصري

وضمن النادي المصري المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما أنهى الدور الأول من الدوري في المربع الذهبي بجدول الترتيب، إلا أن الفيفا اشترط عدم وجود أي قضايا على الأندية المشاركة في البطولات القارية.

وقام كامل أبو علي رئيس النادي المصري بسداد نصف قيمة الغرامة المالية الموقع على النادي بسبب لاعبه السابق رامي البدوي والتي على إثرها تم وقف القيد بالنادي البورسعيدي.

وتم سداد 225 ألف دولار كما تم الاتفاق مع اللاعب على جدولة باقي المستحقات خلال فترة محددة.

وجاء ذلك من أجل الحصول على رخصة المشاركة الأفريقية حيث اشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تسوية الأندية لمشاكلها المادية مع نهاية يونيو المنتهي.

إيقاف القيد بالمصري

وتم إيقاف القيد ب النادي المصري البورسعيدي لـ3 فترات مقبلة بسبب مستحقات التونسي رامي البدوي بغرامة تصل إلى 450 ألف دولار.

وحصل البدوي على حكم بأحقية الحصول على قرابة نصف مليون دولار من المصري بعدما فسخ الأخير التعاقد من طرف واحد، بعد عدم قيده حتى نهاية فترة الانتقالات بالمصري ما أدى لعدم انضمامه لأى نادٍ.

ولم يلعب البدوي أى مباراة مع المصري ويرتدي قميص الأفريقي التونسي منذ يناير 2022، وسبق للبدوي اللعب لأندية النجم الساحلي التونسي والفيحاء السعودي والكويت الكويتي.