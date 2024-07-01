لاعب بيراميدز يشعل المنافسة على ترتيب هدافي الدوري المصري

ترتيب هدافي الدوري المصري، اشتعلت المنافسة على لقب هداف الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 29 ومباراة الأهلي ضد طلائع الجيش المؤجلة والوقت المتبقي من مباراة سموحة وبيراميدز بعد قرار لجنة المسابقات باستكمال المباراة.

واعتلى فيستون مايلي لاعب بيراميدز صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد أحرز هدف فريقه أمام سموحة في المباراة المقرر استكمالها غدا الثلاثاء بعد إلغائها بسبب حريق بإستاد الإسكندرية مؤخرا.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- فيستون ماييلي بيراميدز 12 هدفا

1- حسام اشرف بلدية المحلة 12 هدفا

2- مابولولو الاتحاد السكندري 11 هدفا

3- ياو أنور البنك الأهلي 10 أهداف

3- حسام حسن سموحة 10 أهداف

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو زد اف سي 9 أهداف

4- صديق أويجولا سيراميكا كليوباترا 9 أهداف

5- احمد بلحاج سيراميكا كليوباترا 8 أهداف

5- محمد سالم المقاولون العرب 8 أهداف

5- أحمد سيد زيزو الزمالك 8 أهداف

6- كريم بامبو البنك الأهلي 7 أهداف

6- ميدو جابر المصري البورسعيدي 7 أهداف

6- ابراهيم عادل بيراميدز 7 أهداف

6- عبد الرحمن البانوبي زد اف سي 7 أهداف

6- أحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا 7 أهداف

6- اسامة فيصل البنك الأهلي 7 أهداف

وتقام اليوم الإثنين، مباراة واحدة في افتتاح الجولة الـ 29 لبطولة الدوري المصري بين المصري والجونة، ومباراة الأهلي وطلائع الجيش المؤجلة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم

1- بيراميدز 62 نقطة

2- الأهلي 48 نقطة

3- المصري البورسعيدي 45 نقطة

4- إنبي 41 نقطة

5- مودرن فيوتشر 41 نقطة

6- زد اف سي 41 نقطة

7- سموحة 39 نقطة

8- الزمالك 37 نقطة

9- الاتحاد السكندري 37 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة

11- طلائع الجيش 34 نقطة

12- الإسماعيلي 31 نقطة

13- الجونة 31 نقطة

14- البنك الأهلي 30 نقطة

15- فاركو 25 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- الداخلية 19 نقطة

18- المقاولون العرب 19 نقطة

وتسببت أزمة مباراة سموحة وبيراميدز وقرار رابطة الأندية المحترفة في تعديل ختام مباريات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري المصري بعد تغيير مواعيد مباراتي البنك الأهلي ضد سموحة وبيراميدز ضد زد.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري المصري بعد تعديل مواعيد مباراتين كالتالي:

الإثنين 1 يوليو

المصري ضد الجونة..7 مساء

الثلاثاء 2 يوليو

إنبي ضد المقاولون العرب..7 مساء

الأربعاء 3 يوليو

مودرن فيوتشر ضد بلدية المحلة.. 4 عصرًا

سيراميكا ضد الإسماعيلي.. 7 مساء

فاركو ضد الزمالك..7 مساء

الخميس 4 يوليو

الأهلي ضد الداخلية.. 7 مساء

طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري..7 مساء

السبت 13 يوليو

البنك الأهلي ضد سموحة.. 7 مساء

الأحد 4 أغسطس

بيراميدز ضد زد..7 مساء

نتائج الجولة الـ 28 لبطولة الدوري المصري

الجونة ضد فيوتشر 0-2

زد ضد طلائع الجيش 4-1

الإسماعيلي ضد المصري 0-1

المقاولون العرب ضد البنك الأهلي 1-4

الاهلى ضد فاركو 2-1

سموحة ضد بيراميدز (إلغاء المباراة)

بلدية المحلة ضد إنبي 0-0

الزمالك ضد سيراميكا 4-2

الاتحاد السكندري ضد الداخلية 1-1