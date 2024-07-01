جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري، يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات اليوم الاثنين في الدوري الممتاز.

وتقام اليوم الاثنين، مباراة واحدة في افتتاح الجولة الـ 29 لبطولة الدوري المصري بين المصري والجونة، ومباراة الأهلي وطلائع الجيش المؤجلة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز 62 نقطة

2- الأهلي 48 نقطة

3- المصري البورسعيدي 45 نقطة

4- إنبي 41 نقطة

5- مودرن فيوتشر 41 نقطة

6- زد اف سي 41 نقطة

7- سموحة 39 نقطة

8- الزمالك 37 نقطة

9- الاتحاد السكندري 37 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة

11- طلائع الجيش 34 نقطة

12- الإسماعيلي 31 نقطة

13- الجونة 31 نقطة

14- البنك الأهلي 30 نقطة

15- فاركو 25 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- الداخلية 19 نقطة

18- المقاولون العرب 19 نقطة

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

وتسببت أزمة مباراة سموحة وبيراميدز وقرار رابطة الأندية المحترفة في تعديل ختام مباريات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري المصري بعد تغيير مواعيد مباراتي البنك الأهلي ضد سموحة وبيراميدز ضد زد.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري المصري بعد تعديل مواعيد مباراتين كالتالي

الاثنين 1 يوليو

المصري ضد الجونة..7 مساء

الثلاثاء 2 يوليو

إنبى ضد المقاولون العرب..7 مساء

الأربعاء 3 يوليو

مودرن فيوتشر ضد بلدية المحلة.. 4 عصرًا

سيراميكا ضد الإسماعيلى.. 7 مساء

فاركو ضد الزمالك..7 مساء

الخميس 4 يوليو

الأهلى ضد الداخلية.. 7 مساء

طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري..7 مساء

السبت 13 يوليو

البنك الأهلي ضد سموحة.. 7 مساء

الأحد 4 أغسطس

بيراميدز ضد زد..7 مساء



نتائج الجولة الـ 28 لبطولة الدوري المصري

الجونة ضد فيوتشر 0-2

زد ضد طلائع الجيش 4-1

الاسماعيلي ضد المصري 0-1

المقاولون العرب ضد البنك الاهلى 1-4

الاهلى ضد فاركو 2-1

سموحة ضد بيراميدز ( إلغاء المباراة)

بلدية المحلة ضد انبى 0-0

الزمالك ضد سيراميكا 4-2

الاتحاد السكندري ضد الداخلية 1-1