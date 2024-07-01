أزمة مباراة سموحة وبيراميدز تعدل موعد ختام الجولة الـ 29 لبطولة الدوري

الدوري المصري، تسببت أزمة مباراة سموحة وبيراميدز وقرار رابطة الأندية المحترفة في تعديل موعد ختام مباريات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري المصري بعد تغيير مواعيد مباراتي البنك الأهلي ضد سموحة وبيراميدز ضد زد.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري المصري بعد تعديل مواعيد مباراتين كالتالي

الإثنين 1 يوليو

المصري ضد الجونة..7 مساء

الثلاثاء 2 يوليو

إنبي ضد المقاولون العرب..7 مساء

الأربعاء 3 يوليو

مودرن فيوتشر ضد بلدية المحلة.. 4 عصرًا

سيراميكا ضد الإسماعيلى.. 7 مساء

فاركو ضد الزمالك..7 مساء

الخميس 4 يوليو

الأهلي ضد الداخلية.. 7 مساء

طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري..7 مساء

السبت 13 يوليو

البنك الأهلي ضد سموحة.. 7 مساء

الأحد 4 أغسطس

بيراميدز ضد زد.. 7 مساء

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز 62 نقطة

2- الأهلي 48 نقطة

3- المصري البورسعيدي 45 نقطة

4- إنبي 41 نقطة

5- مودرن فيوتشر 41 نقطة

6- زد اف سي 41 نقطة

7- سموحة 39 نقطة

8- الزمالك 37 نقطة

9- الاتحاد السكندري 37 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 37 نقطة

11- طلائع الجيش 34 نقطة

12- الإسماعيلي 31 نقطة

13- الجونة 31 نقطة

14- البنك الأهلي 30 نقطة

15- فاركو 25 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- الداخلية 19 نقطة

18- المقاولون العرب 19 نقطة

نتائج الجولة الـ 28 لبطولة الدوري المصري

الجونة ضد فيوتشر 0-2

زد ضد طلائع الجيش 4-1

الإسماعيلي ضد المصري 0-1

المقاولون العرب ضد البنك الاهلى 1-4

الأهلي ضد فاركو 2-1

سموحة ضد بيراميدز (إلغاء المباراة)

بلدية المحلة ضد إنبي 0-0

الزمالك ضد سيراميكا 4-2

الاتحاد السكندري ضد الداخلية 1-1