زيزو: غياب الجماهير يقتل المباريات وسنقاتل على الدوري

تحدث أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك عن غياب الجماهير في آخر مباريات الفريق ضد سيراميكا كليوباترا التي فاز بها الفريق بأربعة أهداف مقابل هدفين.

سنقاتل على الدوري

وقال أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك: عدم وجود الجمهور يقتل متعة كرة القدم ورسالتي للجمهور هو حب ودعم كيان الزمالك، أنا حصلت على هدفي هذا الموسم وهو الكونفيدرالية وسنقاتل على الدوري.

وتابع: الدوري المصري أقل من المتوسط وهذا بسبب العوامل غير المناسبة من لاعبين وملاعب.

واختتم: نملك لاعبين كبيرة ولو احترفوا هيكسرو الدنيا مثل زياد كمال وعبد المنعم وإبراهيم عادل وكريم حافظ وعبد القادر وناصر ماهر ومصطفى فتحي ومحمد هاني ودونجا وإمام عاشور وعمر جابر.