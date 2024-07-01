فتح باب تحويلات الطلاب بين المدارس للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التحويلات أمام الطلاب بالمدارس لجميع الصفوف الدراسية بجميع محافظات الجمهورية إلكترونيًّا للعام الدراسي 2024-2025.

موعد فتح باب التحويلات بين المدارس 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم البدء في التحويلات أمام الطلاب بداية من اليوم الإثنين الموافق 1 يوليو وحتى 15 أغسطس المقبل.

ضوابط التحويلات بين المدارس 2025

وحددت الإدارات التعليمية عددًا من التعليمات والضوابط في إجراءات التحويل بين المدارس وهي كالتالي:

تقدم طلبات التحويل مباشرة من مختلف المراحل التعليمية والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية.

كما تقوم المدرسة بتسجيل الطلبات التي تقدم إليها برقم مسلسل في سجل خاص.

وبعد غلق باب قبول الطلبات لا يسمح بقبول طلبات جديدة وتقوم المدرسة بتشكيل لجنة لفحص طلبات وترتيبها من الأكبر إلى الأصغر سنًّا.

ويتم قبول الطلبات في حدود الكثافة المسموح بها ويتم إرسال كشوف بأسماء المقبولين وتحويلهم إلى شئون الطلبة بالإدارة لاعتمادها ويتم إعلان الموافقة على قبول الطلبات خلال 15 يومًا من غلق باب التحويلات.

التحويل بين المدارس يتم دون مناظرة السن مع ضرورة مراعاة شرط الكثافة فقط.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أعلنت أنه بداية من اليوم سيتم تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات التلاميذ بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة، للعام الدراسي 2024-2025 وذلك على الرابط التالي هنا.

وأوضحت المديرية أن هذه الخدمة متاحة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات بداية من (KG2) الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام.

بدء التحويلات بين مدارس القاهرة السبت المقبل

وللتعامل مع البرنامج الخاص بذلك فقد تم إرسال كلمة المرور الخاصة بكل إدارة تعليمية (باسورد) + عدد (2) فيديو شرح توضيحي من قبل مدير مركز المعلومات بالشرح والتوضيح والدعم الفني.

ويتم التنبيه مشددا بضرورة التأكد من أن جميع حالات التحويل للتلاميذ بين المدارس تمت من خلال إستمارة الخدمات الإلكترونية.

•علما بأن التحويل الورقي (اليدوي) مستمر للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.