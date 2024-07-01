الأنبا جوارجيوس يدشن أواني كنيسة الشهيد مارجرجس

صلى نيافة الأنبا جوارجيوس أسقف إيبارشية مطاي للأقباط الأرثوذكس،

القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مارجرجس بمطاي البلد.

وخلال القداس دشن نيافه الأنبا جوارجيوس عددًا من الأواني لخدمة المذبح بكنيسة الشهيد مارجرجس.

شارك في الصلوات كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.

تحديدات شباب الكنيسة في المهجر

فيما نظمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إسبانيا، مؤتمرا للشباب، تحت عنوان "أنتم نور العالم"، لمدة ثلاثة أيام وذلك في بيت المؤتمرات بكنيسة البابا أثناسيوس الرسولي بمدينة بيتبورج بألمانيا، بمشاركة ٣٤ شابًا وفتاةً من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإسبانيا، وبحضور الأب الراهب القمص رويس الأنبا بولا كاهننا بإسبانيا.

ودارت محاضرات المؤتمر حول موضوع كيف يكون شباب المهجر نورًا للعالم، وكيف يعيشون في العالم بدون أن يعيش فيهم العالم.