الطفل معاذ، إنقاذ أول ناجي من أسفل انقاض منزل أسيوط المنهار (صور )

تواصل قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن أسيوط جهودها للبحث عن ناجين واستخراج المصابين أو الضحايا من أسفل انقاض انهيار منزل الحمراء المكون من عدة طوابق الذي وقع صباح اليوم الاثنين بحي شرق أسيوط.

استخراج أول ناج من تحت أنقاض المنزل

وتمكنت قوات الشرطة والحماية المدنية منذ قليل من استخراج الطفل معاذ ذات على الـ 10 سنوات أول ناجي من أسفل انقاض المنزل المنهار وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم وجار البحث عن آخرين.



تعود أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثاني أسيوط يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بحارة درويش المتفرعة من شارع رياض بحي شرق أسيوط ووجود ضحايا ومصابين.

وانتقلت على الفور لموقع البلاغ الأجهزة الأمنية والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لإنقاذ المصابين واستخراج الضحايا.

وبالفحص والمعاينة تبين بانهيار منزل مكون من 3 طوابق يوجد به أسرة مكونة من ٨ أفراد تم استخراج جثتين وانقاذ 3 اخرين وجاري البحث عن ضحايا او مصابين اخرين أسفل انقاض المنزل.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وجار نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويقوم رجال المباحث والدفاع المدني بعمل اللازم لاستخراج باقي السكان والتحري للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وإخطار النيابة العامة

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