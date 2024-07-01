المترو والقطار الخفيف، وسائل الوصول للعاصمة الإدارية من القاهرة الكبرى (فيديو)

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تبرز فيه الرحلة من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة باستخدام المترو والقطار الخفيف LRT.

ربط شبكة خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى مع القطار الكهربائي الخفيف

قامت وزارة النقل مؤخرًا بربط شبكة خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى مع القطار الكهربائي الخفيف، حيث يتبادل القطار الكهربائي الخفيف LRT الخدمة مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور التبادلية المركزية التي تضم عدد 5 وسائل نقل (القطار الكهربائي الخفيف - مترو الأنفاق - خط سكة حديد - السوبرجيت - الأتوبيس الترددي).

محطة عدلي منصور تتبادل الخدمة مع مونوريل العاصمة

تتبادل محطة عدلي منصور الخدمة مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة الفنون والثقافة ومع خط السكة الحديد عدلي منصور / السويس في محطة بدر وكذلك تم ربط القطار الكهربائي الخفيف LRT بالمجتمعات العمرانية المجاورة (المستقبل - الشروق - بدر - هليوبوليس - العاشر) بمينى باصات تحمل نفس شعار القطار تسهيلًا على المواطنين، تم تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة وبدون أي رسوم لجذب أصحاب السيارات الخاصة لاستخدام وسائل النقل العامة.