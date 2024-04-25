النقل تكشف الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو (صور)

كشفت وزارة النقل عن الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطات الخط الرابع لمترو الأنفاق، حيث قامت الوزارة بنشر تقرير مصور عن الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطات وعمليات الحفر التي تتم على مدار اليوم.

الخط الرابع للمترو، فيتو

المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

وتسعى الوزارة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى منها خلال هذا العام مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق حيث يشكل هذا المشروع أهمية كبيرة في قطاع النقل السككي في مصر نظرا لأنه يستهدف نقل 2 مليون راكب يوميا عبر محطاته بعد الانتهاء من كافة مراحل تنفيذه.

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المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

ويبلغ طول المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو 19 كم وتتضمن على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو.

الخط الرابع للمترو،فيتو

ينطلق أول قطارات في المرحلة الأولى هذا العام

ووفق للخطة التنفيذية للمشروع ينطلق أول قطار في المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو هذا العام بعد الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية للمحطات واستلام كافة عربات المترو من الخارج حيث تعاقد الوزارة مع شركة ميتسوبيشى البيانية لتوريد وصيانة 23 قطارا ضمن المرحلة الأولى.

الهدف من تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو

ويستهدف مشروع الخط الرابع للمترو ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، حيث يقوم بنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

الخط الرابع للمترو، فيتو