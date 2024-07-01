باحث قانوني يوضح مصير سيدة فيديو اختطاف طفل

حالة من الجدل تسبب فيها الفيديو الذي انتشر عبر السوشيال ميديا حول سيدة تحاول اختطاف طفل من أمه فى السوبر ماركت ولكن الأم تنبهت فى آخر لحظة.

وللأسف اختطاف الأطفال من الظواهر الأكثر رعبا فى المجتمع المصري التي تعاني بسببها العديد من الأسر التى فقدت أطفالها فى لحظات، ولم تتمكن من العثور عليها، على الرغم من أن القانون يجرم ذلك.

الخطف هو أكثر الجرائم غير الإنسانية واللا أخلاقية واللا دينية

ويقول يحيى عبد الله يحيى المحامي والباحث القانوني، إن الخطف هو أكثر الجرائم غير الإنسانية ولا أخلاقية ولا دينية لما تحدثه فى نفوس ذوي الضحية من الآلام النفسية والذعر والخوف لأسرة المخطوف لعدم معرفة مصير المخطوف وظروف المجهول الذي يواجهه.

وأضاف يحيى: كثرت فى هذه الأيام حالات خطف الأطفال لاستخدامهم فى التسول أو للضغط على ذويهم لطلب فدية أو جلب مغنم، ولذلك فإن قانون العقوبات المصري جابه هذه الجريمة وغلظ عقوبتها بأن اعتبرها جناية وشدد فى عقوبتها حتى إنها قد تصل للإعدام فى بعض الحالات.

عقوبة اختطاف طفل من والديه

وتابع: وضع المشرع نصوصًا لحماية الأطفال والحد من هذه الظاهرة بداية من مرحلة الولادة والمهد فقد نصت المادة 283 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه"، ونصت المادة 289 من قانون العقوبات على أنه: «كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وأوضح الباحث القانوني، أنه قد تصل العقوبة فى حالات أخرى إلى الإعدام وفقًا لنص المادة سالفة البيان، حيث نصت على أنه "ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وأضاف يحيى: وقد نصت أيضا المادة 290 من قانون العقوبات على أنه: «كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه»

عقوبات الشروع في ارتكاب جريمة الخطف

وتابع: وبالنسبة للشروع فى ارتكاب جريمة الخطف فقد نصت المادة 45 من قانون العقوبات على تعريف الشروع فى ارتكاب الجريمة فعرفته على أنه هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا خاب أو أوقف أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها.

بمعنى أن يكون الجانى قد بدء فعلا فى ارتكاب الجريمة ولكن وقع سبب خارجى حال دون تمكين الجانى من ارتكاب الجريمة.

ووفقًا لنص المادة (46) من قانون العقوبات فإن عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة هو السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، والحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.