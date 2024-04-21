أمن الإسكندرية: لا صحة للعثور على طفل منزوع الأعضاء بالعجمي أو حالات اختطاف
نفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ما جرى تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن عملية اختطاف عدد من الأطفال بنطاق حي العجمي بمنطقة البيطاش ووجود احد الأطفال مقتول ومنزوع الأعضاء.
أمن الإسكندرية لا صحة لخطف الأطفال
وأكد مصدر مسئول بقسم شرطة الدخيلة، أنه لا صحة لمثل تلك الشائعات ولم ترد اي بلاغات لقسم شرطة الدخيلة تفيد باختفاء أطفال أو العثور علي طفل مقتول ومنزوع الأعضاء وأن ما يتم هدفه إثارة الذعر والبلبة وأنه على ناشري تلك الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون ويكونون عرضة للمساءلة القانونية.
تداول منشور علي الفيس بوك
وكان قد جرى تداول منشورات علي صفحات خاصة بحي العجمي تحذر من وجود حالات اختفاء واختطاف للأطفال بنطاق حي العجمي بمنطقة البيطاش في شارع الحي وقاعد كريم والعثور علي جثة طفل ١٥ عاما منزوع الأعضاء، وحذرت المنشورات من ترم الأطفال أو نزولهم في الشارع خوفا عليهم من الاختفاء والخطف، وهو ما تم نفيه من قسم شرطة الدخيلة والأجهزة الأمنية.
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