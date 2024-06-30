رئيس حي الدقي يتفقد حريق أشجار بشارع النيل في الدقي

قام اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي بمعاينة آثار حريق شب في أشجار النخيل بشارع النيل في الدقي دون إصابات وتبين من المعاينة نشوب حريق في 4 نخلات وعدم وجود إصابات وعدم امتدادات النيران للأماكن المجاورة لمكان الحريق.

حيث تبين من المعمل الجنائي بفحص حريق في شارع النيل بالدقي المبدئية أن سبب الحريق سيجارة مشتعلة قام أحد الأشخاص بإلقائها على النخل، مما تسبب في إشعال الحريق بينما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد باندلاع حريق في مجموعة من أشجار النخيل بشارع النيل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بخمس سيارات إطفاء لمحل البلاغ.



ونجحت في اخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.