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خطوات تعديل رخصة محل صناعي بالجيزة حال إخراج شركاء

محافظة الجيزة؛فيتو
محافظة الجيزة؛فيتو
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ترصد فيتو المعايير شروط وخطوات تعديل رخصة محل صناعي بمحافظة الجيزة حل إخراج شركاء.

وتلك الخدمة الخدمة تتم من خلال تقديم راغبها للطلب من أحد فروع  مراكز التكنولوجيا التابعة  لمحل إقامته بمحافظة الجيزة، ومرفق معه عدد من المستندات. 

وفيما يلي خطوات وشروط الحصول على الخدمة:

أولا_  شروط  إخراج شركاء من محل صناعي


-تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).
 

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

 

ثانيا_ الإجراءات


-التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

-التوجه إلى الخزينة لدفع المستندات المطلوبة.

-استلام الخدمة.

ثالثا_ المستندات المطلوبة..

-صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب.

-صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء.

-أصل رخصة المحل.

-صورة عقد إيجار موثق باسم المتنازل إليه في حالة خروج الشريك صاحب عقد الإيجار القديم.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

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