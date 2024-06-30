اعتراض جديد من الزمالك بسبب مباريات الدوري، اعرف التفاصيل

اعترض مجلس إدارة نادي الزمالك على موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره طلائع الجيش في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

اعتراض جديد من الزمالك على الدوري

وعلمت فيتو أن مجلس إدارة نادي الزمالك أرسل خطابا رسميا لرابطة الأندية المصرية يبدي من خلاله اعتراضه على موعد مباراة طلائع الجيش والتي تقام في تمام الساعة 4 عصرا يوم 14 أغسطس المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وجاء اعتراض الزمالك على أن المباراة ستقام الساعة الرابعة عصرا في ظل ارتفاع درجات الحرارة خاصة أن الأبيض هو صاحب اللقاء على استاد القاهرة وطلب إقامته الساعة 7.

الزمالك يستأنف تدريباته غدا

ومن ناحيته قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد، بعد خوض مباراة سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بإستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.