الإثنين 01 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اعتراض جديد من الزمالك بسبب مباريات الدوري، اعرف التفاصيل

الزمالك،فيتو
الزمالك،فيتو
ads

اعترض مجلس إدارة نادي الزمالك على موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره طلائع الجيش في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

اعتراض جديد من الزمالك على الدوري 

وعلمت فيتو أن مجلس إدارة نادي الزمالك أرسل خطابا رسميا لرابطة الأندية المصرية يبدي من خلاله اعتراضه على موعد مباراة طلائع الجيش والتي تقام في تمام الساعة 4 عصرا يوم 14 أغسطس المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وجاء اعتراض الزمالك على أن المباراة ستقام الساعة الرابعة عصرا في ظل ارتفاع درجات الحرارة خاصة أن الأبيض هو صاحب اللقاء على استاد القاهرة وطلب إقامته الساعة 7.

الزمالك يستأنف تدريباته غدا 

ومن ناحيته قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد، بعد خوض مباراة سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، بإستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

جورجيا تتقدم على إسبانيا 1-0 بعد مرور 30 دقيقة (فيديو)

يورو 2024، إنجلترا تصعد لربع النهائي بالفوز على سلوفاكيا 2-1 (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك الزمالك وطلائع الجيش مباراة الزمالك وطلائع الجيش

مواد متعلقة

موقف الزمالك من انضمام زيزو للمنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس

سكنت شباكه 108 أهداف، أرقام محمد صبحي مع الزمالك بعد تجديد تعاقده

الأكثر قراءة

خبير الفيزياء بالتربية والتعليم: امتحان 2024 جاء من أسئلة اختبارات الأعوام الـ 3 الماضية (مستندات)

خبر سار من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

بعد نقصه في مصر، جمال شعبان يكشف بدائل أشهر دواء للضغط والقلب

بعد قرار إعادة المباراة، هل يذهب بيراميدز إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة؟

يبدأ تطبيقها اليوم، عقوبة عدم الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية

غضب في بيراميدز بسبب قرار رابطة الأندية بشأن مباراة سموحة

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين 1 يوليو 2024

وصول أول شحنة غاز مسال إلى مصر لحل أزمة انقطاع الكهرباء

منوعات

المزيد

ناشطون في الدفاع عن الحيوانات يغلقون مسلخ دواجن في سويسرا

بعد غياب طويل، مصري يفاجئ نجلته بحفل تخرجها في المرحلة الابتدائية بالجزائر

اعتقال 11مسئولا بسلاسل تجارية في ميانمار بسبب الأرز

أتراك يعتدون على سوريين إثر اتهام لاجئ بالتحرش بطفلة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الاثنين 1-7-2024 في السوق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 1-7-2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين 1-7-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 1-7-2024 في بداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

بعد رحيل موديست.. صفقات الأجانب الفاسدة في الأهلي آخر 10 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البلح في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة

معنى كبكبوا، تفسير الشيخ الشعراوي لبعض آيات سورة الشعراء (فيديو)

ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية