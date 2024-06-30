أخبار الفن: تفاصيل مكالمة أسما إبراهيم مع شيرين عبدالوهاب.. والموعد الجديد لحفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد العديد من الأحداث الفنية الهامة، ومن أبرزها ما يلي:

كشفت الإعلامية إسما إبراهيم، مقدمة برنامج “حبر سري”، عن تفاصيل مكالمتها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدة أنها تحضر أعمالا فنية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقالت أسما إبراهيم: "صحيت النهاردة على أجمل مكالمة من صوت مصر والوطن العربي شيرين عبد الوهاب، واتكلمنا كتير في حاجات حلوة جدا شيرين بتحضرها لجمهورها".

أعلنت إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية برئاسة مدير التصوير السينمائي، محمود عبد السميع، عن تحديد موعد إقامة حفل ختام الدورة الخمسين للمهرجان (اليوبيل الذهبي)، والتي تقام تحت شعار "تحيا المقاومة.. لتحيا فلسطين"، ليكون يوم 13 يوليو القادم بسينما رينسانس بوسط البلد، بعدما تم تأجيلها بسبب رحيل المنتج الكبير فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما.

كشف المطرب الشعبي علي فاروق ، حقيقية خلافه مع المطرب والملحن عصام كاريكا، قائلا: "هو مفيش مشكلة ولكن كاريكا أحيا حفلا غنائيا مؤخرا بالصعيد، وأثناء الحفل صعد واحد من الجمهور ليغني أغنية لي وبعد انتهائه من الغناء، قال له كاريكا: "أنا معرفش علي فاروق بس طالما غنيت له يبقى مشهور"".

أعلن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إطلاق البرنامج التلفزيوني الجديد "القاهرة باريس" عبر شبكة قنوات ON TIME SPORTS، استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

يذاع البرنامج يوميًا في الواحدة صباحًا على قناة "أون تايم سبورتس 2"، ويعاد في الواحدة ظهرًا على قناة "أون تايم سبورتس 1"، وهو تقديم الثنائي إبراهيم المزين وأيمن مصطفى.

تصدرت الفنانة عواطف حلمي، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة، بعد انتشار أنباء تزعم إقامتها في دار المسنين التابعة لنقابة المهن التمثيلية.

وأكد الدكتور أشرف زكي أن عواطف حلمي متواجدة في دار المسنين التابعة لنقابة المهن التمثيلية من أجل عمل تطوعي ومساندة ودعم الزملاء ولكن لم تكن إقامتها دائمة بل مؤقتة، مؤكدا أن الفنانة تحب العمل التطوعي.

أكد الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، أن ثورة 30 يونيو شهدت خروج أعداد ضخمة وصلت لـ35 مليون نسمة وفقًا لبعض التقديرات بنسبة تمثل 40% من الشعب المصري في هذا الوقت، مضيفًا أن بيان 7/3هو الذي نقل 30 يونيو من مظاهرات حاشدة لثورة.

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع على قناة “تن”: أن جماعة الإخوان تصورت بأن نجاح ميلشياتها في قتل الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإهانة المواطنين سيكون قاعدة للتعامل مع الشعب المصري، ولكن ثورة 30 يونيو أفشلت هذه القاعدة، ومنعت المساس بالمواطنين المصريين في الشارع.



أعلنت قناة ON في بيان لها أن الإعلامي الكبير محمد شردي سيقدم بداية من يوم الأربعاء المقبل، الموافق 3 يوليو 2024، برنامج «كل يوم» على شاشة القناة، بمحتوى إعلامي متميز يناسب احتياجات الجمهور سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.



يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض خلال حفل افتتاح دورته السابعة عشرة الفنان ومخرج الأوبرا الدكتور عبد الله سعد؛ وذلك تقديرًا لمسيرته كفنان وكمخرج أوبرالي له الكثير من الأعمال مخرجا وممثلا.

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