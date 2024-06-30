جورجيا تتقدم على إسبانيا 1-0 بعد مرور 30 دقيقة (فيديو)

يورو 2024، يتقدم منتخب جورجيا على نظيره منتخب إسبانيا بنتيجة 1-0 بعد مرور 30 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب راين إينرجي ستاديون ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس أمم أوروبا، المقامة حاليا في ألمانيا.

جاء هدف جورجيا عن طريق روبين لو نورماند بالخطأ في مرماه بعد ما حاول تشتيت الكرة.

تشكيل إسبانيا أمام جورجيا

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:

في حراسة المرمى: أوناي سيمون.

في خط الدفاع: داني كارفاخال، روبين لو نورماند، إيميريك لابورت، مارك كوكوريلا.

في خط الوسط: بيدري، رودري، فابيان رويز.

في خط الهجوم: لامين يامال، ألفارو موراتا، نيكو ويليامز.

تشكيل جورجيا أمام إسبانيا

فيما جاء تشكيل جورجيا كالتالي:

في حراسة المرمى: جورجي مامارداشفيلي.

في خط الدفاع: أوتار كاكابادزي - لاشا دفالي - جورام كاشيا - جورجي جوكوليشفيلي - لوكا لوكوشفيلي.

في خط الوسط: أوتار كيتيشفيلي - جورجي شاكفيتادزي - جيورجي كوشوراشفيلي.

في خط الهجوم: خيفتشيا كفاراتسخيليا - جيورجس ميكوتادزي.

تأهل منتخب إسبانيا لدور الـ 16

وتأهل المنتخب الإسباني إلى دور الستة عشر بعد تصدره المجموعة الثانية، والتي ضمت إلى جانبه إيطاليا وكرواتيا وألبانيا.

ورغم صعوبة المجموعة التي تم وصفها بمجموعة الموت، نجح المنتخب الإسباني في تحقيق فوز رائع في بداية مشواره على حساب كرواتيا 3-0، قبل أن يفوز على إيطاليا وألبانيا 1-0.

تأهل منتخب جورجيا لدور الـ 16

على الجانب الآخر، حقق منتخب جورجيا تأهلا تاريخيا لدور الستة عشر من يورو 2024 في أول ظهور له في تاريخه بالبطولة، حيث احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة والتي ضمت البرتغال وتركيا والتشيك.

ولم تكن بداية جورجيا مثالية، حيث خسر الفريق 1-3 أمام تركيا، قبل التعادل مع التشيك 1-1، ثم الفوز التاريخي على البرتغال 2-0، وهو الفوز الأول في تاريخ المنتخب الجورجي بالبطولة.