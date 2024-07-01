تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس أبانوب المعترف
تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس أبانوب المعترف.
قصة القديس أبانوب المعترف
سنة 20 للشهداء ( 304م ) تنيَّح القديس أبانوب المعترف، وكان ناسكًا فاضلًا في إحدى بلاد الصعيد ولما سمع عنه أريانوس الوالي استحضره وعرض عليه عبادة الأوثان فأجابه القديس قائلًا: " كيف أترك عبادة سيدي يسوع المسيح وأعبد الأصنام صنعة أيدي الناس "، فعذبه الوالي كثيرًا ثم نفاه إلى الخمس مدن الغربية حيث ظل محبوسًا سبع سنين.
ولما ملك قسطنطين، أمر بالإفراج عن المحبوسين من أجل الإيمان، فخرج القديس أبانوب المعترف وجاء إلى مكان تعبده وأكمل سعيه الصالح ثم تنيَّح بسلام.
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