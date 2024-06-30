الأحد 30 يونيو 2024
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خارج الحدود

حزب الله: استشهاد عنصر في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

مقتل عنصر من حزب
مقتل عنصر من حزب الله، فيتو
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أعلن حزب الله اللبناني في بيان صادر عنه اليوم الأحد، استشهاد أحد عناصره في مواجهات مع جيش الاحتلال جنوبي لبنان.

وارتفع عدد شهداء حزب الله في المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي  منذ 8 أكتوبر الماضي إلى 354 شهيدا. 

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال

وزادت وتيرة الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني خلال الفترة الأخيرة بما ينذر بوقوع مواجهة شاملة.

وفي وقت سابق قال حزب الله إنه  استهدف "دبابة ‏ميركافا وآلية النمر، في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ ‏الموجهة وأصابوهما إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرهما.

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