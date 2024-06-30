زعيم المعارضة الإسرائيلية: التهدئة في غزة تؤدي للتهدئة مع حزب الله
أقر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، بأن التهدئة في قطاع غزة ستؤدي إلى تهدئة الاشتباكات مع حزب الله في شمال إسرائيل.
التهدئة في غزة تؤدي للتهدئة على الحدود مع لبنان
وأشار لابيد إلى أن التوصل لصفقة تنهي الحرب في قطاع غزة ستنهي الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
لابيد يطالب بوقف الحرب على غزة
وقال لابيد: “على إسرائيل ألا تهاجم إيران وحدها وأن تجند العالم لذلك، لهذا السبب يجب وقف الحرب”.
وشدد لابيد على ضرورة وقف الحرب في غزة لأن إسرائيل بحاجة إلى عامين لتعزيز الجهد السياسي والعسكري.
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