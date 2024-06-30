الإحصاء: 8.8 مليار دولار حجم إيرادات قناة السويس خلال 2022 - 2023

رصد تقرير صادر عن أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعض المؤشرات الاقتصادية والسكانية والديموجرافية، ويأتى ذلك فى إطار ما حققته الدولة من إنجازات خلال الـ 10 سنوات الماضية.

ورصد التقرير حجم إيرادات قناة السويس خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وبلغت قيمة إيرادات قناة السويس 59.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية كالتالي:



• 5.37 مليار دولار عام 2013 / 2014.



• 5.36 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة انخفاض قدرها 0.1%.



• 5.1 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 4.5%.



• 4.9 مليار دولار عام 2016 / 2017بنسبة انخفاض قدرها 3.4%.



• 5.7 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4%.



• 5.7 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.



• 5.8 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%.



• 5.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.8%.



• 7 مليارات دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 18.4%.



• 8.8 مليار دولار خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 25.2%.