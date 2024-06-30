الإحصاء: 13.6 مليار دولار حجم إيرادات السياحة خلال 2022 - 2023 بنسبة نمو 26.8%

الأحد 30/يونيو/2024 - 12:31 م 6/30/2024 12:31:16 PM

رصد تقرير صادر عن أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعض المؤشرات الاقتصادية والسكانية والديموجرافية.

ويأتى ذلك فى إطار ما حققته الدولة من إنجازات خلال الـ 10 سنوات الماضية. ورصد التقرير حجم ايرادات السياحة

وبلغت قيمة إيرادات السياحة 82.2 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية كالتالي:

• 5.1 مليار دولار عام 2013 / 2014.



• 7.4 مليار دولار عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 45.3%.



• 3.8 مليار دولار عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 48.9%.



• 4.4 مليار دولار عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2%.



• 9.8 مليار دولار عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 123.9%.



• 12.6 مليار دولار عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 28.2%.



• 9.9 مليار دولار عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 21.6%.



• 4.9 مليار دولار عام 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 50.7%



• 10.7 مليار دولار خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 121.1%.



• 13.6 مليار دولار خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 26.8%.