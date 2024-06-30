الأحد 30 يونيو 2024
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أخبار مصر

بدءا من الغد، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عودة درجات الحرارة إلى الارتفاع مرة أخرى بدءا من غدا الاثنين، بقيم تتراوح من 2:3 درجات مئوية، على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

 

حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح (فيديو)

حالة الطقس اليوم، انخفاض درجات الحرارة واضطراب الملاحة البحرية (فيديو)


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم انخفاضا طفيفا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 2:3 درجات مئوية.

 

حالة الطقس اليوم الأحد

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم  الأحد  ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية  وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل رطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة المحسوسة:35

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة المحسوسة:42

درجة الحرارة الصغرى: 30

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

درجة الحرارة الصغرى:29

 
 

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