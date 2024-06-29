بعد 3 أيام، انتشال جثمان طالب غارق ببحر شبين في الغربية

في حادث مأساوي، تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة الغربية من استخراج جثمان طالب غريق داخل بحر شبين أمام قرية صفط تراب في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

تمكنت الجهود البحثية المكثفة في محافظة الغربية من انتشال الطالب الذي فُقد أثناء تواجده في مياه بحر شبين امام قرية صفط منذ ٣ أيام.

التفاصيل

في يوم الخميس الماضي فُقد الطالب "علي ح. ب." البالغ من العمر ١٥ عامًا أثناء ممارسته السباحة مع أصدقائه قرب شاطئ بحر شبين في مدينة المحلة الكبرى.

على الفور، تم إطلاق عمليات البحث والإنقاذ بمشاركة فرق من الدفاع المدني والشرطة مع دعم من الأهالي والمتطوعين.

الجهود الجارية

وظل البحث مستمرا بشكل مكثف، حيث تم التنسيق قوات الإنقاذ والأهالي لتعزيز الجهود وتسريع عمليات البحث في مياه البحر، وعلى الشواطئ المجاورة.

وتم تخصيص مراكب نيلية لمساعدة في تحديد موقع الطالب المفقود حنى تمكنوا منذ قليل من العثور علي الجثمان بالمنطقة المذكورة.

من جانبهم، أكد مسؤولو الدفاع المدني بالغربية أنهم عملوا على قدموا كل الدعم والمساعدة اللازمة لأهله وذويه خلال هذه الفترة الصعبة حتى انتشال الجثمان.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى العام لاستخراج تصريح الدفن، فيما باشرت السلطات التحقيق لتحديد ملابسات الحادث ومعرفة ما إذا كان هناك ظروف أو عوامل مؤثرة أخرى أدت إلى الحادث المأساوي.