الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد 3 أيام، انتشال جثمان طالب غارق ببحر شبين في الغربية

العثور على جثمان
العثور على جثمان الطالب العريق بالغربية، فيتو
ads

 في حادث مأساوي، تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة الغربية من استخراج جثمان طالب غريق داخل بحر شبين أمام قرية صفط تراب في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية

محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

من 48 ساعة، البحث عن طالب غرق في بحر شبين بالغربية

تمكنت الجهود البحثية المكثفة في محافظة الغربية من انتشال الطالب الذي فُقد أثناء تواجده في مياه بحر شبين امام قرية صفط منذ ٣ أيام. 

التفاصيل

في يوم الخميس الماضي فُقد الطالب "علي ح. ب." البالغ من العمر ١٥ عامًا أثناء ممارسته السباحة مع أصدقائه قرب شاطئ بحر شبين في مدينة المحلة الكبرى. 

على الفور، تم إطلاق عمليات البحث والإنقاذ بمشاركة فرق من الدفاع المدني والشرطة مع دعم من الأهالي والمتطوعين.

 

الجهود الجارية

وظل البحث مستمرا بشكل مكثف، حيث تم التنسيق قوات الإنقاذ والأهالي لتعزيز الجهود وتسريع عمليات البحث في مياه البحر، وعلى الشواطئ المجاورة.

 وتم تخصيص مراكب نيلية لمساعدة في تحديد موقع الطالب المفقود حنى تمكنوا منذ قليل من العثور علي الجثمان بالمنطقة المذكورة.

من جانبهم، أكد مسؤولو الدفاع المدني بالغربية أنهم عملوا على قدموا كل الدعم والمساعدة اللازمة لأهله وذويه خلال هذه الفترة الصعبة حتى انتشال الجثمان.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى العام لاستخراج تصريح الدفن، فيما باشرت السلطات التحقيق لتحديد ملابسات الحادث ومعرفة ما إذا كان هناك ظروف أو عوامل مؤثرة أخرى أدت إلى الحادث المأساوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية قوات الإنقاذ النهرى بحر شبين في مدينة المحلة الكبرى

مواد متعلقة

اعترافات مثيرة، محامي الغربية يقتل عائلته بسبب الميراث ويفر إلى بلطيم

تجديد حبس قاتل والدته وإخوته في الغربية

الأكثر قراءة

رسالة قوية من السيسي للمصريين والحكومة الجديدة بشأن ارتفاع الأسعار

رقص مفيدة شيحة في ساحة مسجد محمد علي يثير الاستياء، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين

التعليم تكشف حقيقة إحالة واضعي امتحان الفيزياء بالثانوية العامة للتحقيق

10 رسائل حاسمة من السيسي للمصريين في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا بدءًا من الغد

غدا بدء العمل بالموازنة الجديدة، وهذه أبرز توصيات البرلمان

بسعة 80 راكبا، وزير النقل يكشف تفاصيل اتفاقية القطارات الإيطالية الفاخرة

جوميز ينتظر الحصول على مكافأة الكونفدرالية

منوعات

المزيد

النمل يقتحم السيارات في تايوان لنشر مستعمراته

يمني يبتلع 80 قلم حبر وسماعتي أذن

عمره 428 عاما، ملف سري يكشف خبايا أول شبكة جاسوسية في بريطانيا

مقتل أربعة في نيكاراجوا وإجلاء المئات في المكسيك بسبب أمطار غزيرة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الأحد 30-6-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي اليوم الأحد 30-6-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم السبت 29-6-2024 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

شح المساعدات الإنسانية.. أزمة الجوع تهدد حياة السكان في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى تقليص وقت خطبة الجمعة بسبب الحر؟

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالمصاعب الحياتية

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بذهاب الهم والغم

المزيد
الجريدة الرسمية