الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 3 أشخاص بتهمة النصب على صاحب معرض بكرداسة

ضبط 3 أشخاص، فيتو
ضبط 3 أشخاص، فيتو
ads

تمكنت  مديرية أمن الجيزة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالنصب على مالك معرض أدوات منزلية بالجيزة والاستيلاء منه على أدوات منزلية.

نصب على مالك معرض بكرداسة والاستيلاء منه على أدوات منزلية

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (مالك معرض أدوات منزلية - سائق) بتضررهما من مستخدمى أرقام هواتف محمولة "مُحددة" لقيامهم بالتواصل معهما على الرقم الخاص بالمعرض وطلب شراء 186 مروحة وقيامهم بإرسال صورة تحويل بنكى لحساب مالك المعرض بقيمة الأجهزة، وقيام مالك المعرض بتسليم الأجهزة بأحد المخازن بمنطقة كرداسة وإكتشاف مالك المعرض أن التحويل لم يرد على حسابه وأن صورة التحويل مزورة.
 

ضبط 11 طن دقيق في السوق السوداء خلال حملات تموينية

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 18 مليون جنيه

 وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة الجيزة، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن 165 مروحة بمخزنين، وأضافوا بتصريفهم باقى المسروقات بالبيع.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية  وجارى العرض على النيابة العامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النيابة العامة محافظة الجيزة مركز شرطة كرداسة مصر مديرية أمن الجيزة شرطة كرداسة

مواد متعلقة

ضبط 11 طن دقيق في السوق السوداء خلال حملات تموينية

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 18 مليون جنيه

تحرير 1234 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة

إصابة 10 أشخاص في حادثي سير بالجيزة

مطاعم ومحال وسينمات أبرزها، الداخلية تطلق اليوم فاعلية خاصة بمناسبة ذكرى 30 يونيو

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة تزامنا مع ذكرى 30 يونيو

ضبط 122 فرد خرطوش وفحص 65 سائقا للكشف عن المخدرات

تحرير 1166 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة إحالة واضعي امتحان الفيزياء بالثانوية العامة للتحقيق

رسالة قوية من السيسي للمصريين والحكومة الجديدة بشأن ارتفاع الأسعار

رقص مفيدة شيحة في ساحة مسجد محمد علي يثير الاستياء، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين

زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا بدءًا من الغد

بدءا من الغد، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

10 رسائل حاسمة من السيسي للمصريين في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

التجارة تمد حظر تصدير السكر 3 أشهر

ما حكم الشرع فى تقليص وقت خطبة الجمعة بسبب الحر؟

منوعات

المزيد

النمل يقتحم السيارات في تايوان لنشر مستعمراته

يمني يبتلع 80 قلم حبر وسماعتي أذن

عمره 428 عاما، ملف سري يكشف خبايا أول شبكة جاسوسية في بريطانيا

مقتل أربعة في نيكاراجوا وإجلاء المئات في المكسيك بسبب أمطار غزيرة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الأحد 30-6-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي اليوم الأحد 30-6-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم السبت 29-6-2024 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

شح المساعدات الإنسانية.. أزمة الجوع تهدد حياة السكان في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى تقليص وقت خطبة الجمعة بسبب الحر؟

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالمصاعب الحياتية

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بذهاب الهم والغم

المزيد
الجريدة الرسمية