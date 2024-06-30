ضبط 3 أشخاص بتهمة النصب على صاحب معرض بكرداسة

تمكنت مديرية أمن الجيزة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالنصب على مالك معرض أدوات منزلية بالجيزة والاستيلاء منه على أدوات منزلية.

نصب على مالك معرض بكرداسة والاستيلاء منه على أدوات منزلية

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (مالك معرض أدوات منزلية - سائق) بتضررهما من مستخدمى أرقام هواتف محمولة "مُحددة" لقيامهم بالتواصل معهما على الرقم الخاص بالمعرض وطلب شراء 186 مروحة وقيامهم بإرسال صورة تحويل بنكى لحساب مالك المعرض بقيمة الأجهزة، وقيام مالك المعرض بتسليم الأجهزة بأحد المخازن بمنطقة كرداسة وإكتشاف مالك المعرض أن التحويل لم يرد على حسابه وأن صورة التحويل مزورة.



وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة الجيزة، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن 165 مروحة بمخزنين، وأضافوا بتصريفهم باقى المسروقات بالبيع.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.