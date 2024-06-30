الإحصاء: 11.7 مليون سائح عام 2022 بنسبة ارتفاع 46.6%

رصد تقرير صادر عن أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، بعض المؤشرات الاقتصادية والسكانية والديموجرافية، ويأتى ذلك فى إطار ما حققته الدولة من إنجازات خلال الـ 10 سنوات الماضية.

ورصد التقرير الذي حصلت فـيـتو على نسخة منه تطور إعداد السائحين الوافدين فى مصر.

وسجل عدد السائحين الوافدين إلى مصر 90.1 مليون سائح خلال الـ 10 سنوات الماضية كالتالي:

معدل نمو عدد السائحين الوافدين إلى مصر

• 9.5 مليون سائح عام 2013.



• 9.9 مليون سائح عام 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4%.



• 9.3 مليون سائح عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 5.6%.



• 5.4 مليون سائح عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 42.1%.



• 8.3 مليون سائح عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 53.6%.



• 11.3 مليون سائح عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 36.8%.



• 13 مليون سائح عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 14.8%.



• 3.7 مليون سائح عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 71.7%.



• 8 مليون سائح عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 117.5%.



• 11.7 مليون سائح عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 46.6%.