الإحصاء: 7 % نسبة البطالة في مصر خلال 2023

معدل البطالة، رصد تقرير صادر عن أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعض المؤشرات الاقتصادية والسكانية والديموجرافية، ويأتى ذلك فى إطار ما حققته الدولة من إنجازات خلال الـ 10 سنوات الماضية.

وقامت الدولة المصرية بإنشاء العديد من المشروعات القومية، والتي أدت إلى انخفاض معدل البطالة خلال الـ 10 سنوات الماضية من 13% عام 2014 إلى 7% عام 2023.

وجاءت كالتالى:

• 13 % عام 2014.

• 12.8 % عام 2015.

• 12.5 % عام 2016.

• 11.8 % عام 2017.

• 9.9 % عام 2.18.

• 7.9 % عام 2019.

• 7.9 % عام 2020.

• 7.4 % عام 2021.

• 7.2 % عام 2022.

• 7 % عام 2023.

الإحصاء: 2.2 مليون متعطل عن العمل في مصر خلال عام 2023

وتراجــعت اعــداد المتعطلين ليصل 2.2 مليون متعطل بنسبة 7% من اجمالي قوة العمل 31.1 مليون لعام 2023 مقابل 3.6 مليون متعطل بنسبة 13% من إجمالي قوة العمل 27.9 مليون لعام 2014.

• تزايــد أعداد المشتغليــن ليصــل 28.9 مليون مشتغل عام 2023 مقابل 24.3 مليون مشتغـل عـــام 2014 بنسبة زيادة 19.1%.