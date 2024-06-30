إغلاق مخبز و3 محلات تجارية مخالفة بجنوب الجيزة وأبو النمرس

أجرت الدكتور هالة غريب مدير مديرية التموين بالجيزة اليوم حملة مكبرة استهدفت المرور علي المخابز والاسواق والمحلات التجارية بمناطق جنوب الجيزة وابو النمرس للتأكد من الالتزام بالاوزان والاسعار المقررة من الحكومة وضبط المخالفين وقد أسفرت عن اغلاق مخبز لعدم التزامه بالاوزان و3 محلات تجاريه لإدارتها بدون رخصة.

كيفية مواجهة مروجي زيت الطعام المعاد تدويره بالجيزة

وعلي جانب آخر كانت الدكتورة هالة غريب، مديرة مدير مديرية التموين، كشفت لـ "فيتو" عن كيفية مواجهة مروجي زيت الطعام المعاد تدويره.

وأوضحت الدكتورة هالة غريب مد أنه يتم مواجهة جريمة تدوير الزيت وإعادة بيعه من خلال مداهمة عدد من المصانع "تحت بئر السلم" وغير المعروفة من خلال البحث والتحري. وأوضحت أنه عند ضبطها يتم مصادرة الكميات وإرسالها لـ مصلحة الكيمياء واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأشارت مديرة مديرية التموين إلى أن أحد أبرز الضبطيات تمثلت في ضبط مخزن كبير بمنطقة كرداسة يحتوي على تنكات كبيرة محملة بكمية من المواد البترولية وتم مصادرتها وإرسال عينة منها لمصلحة الكيمياء، حيث تبين أنها مادة بترولية غير معروفة.

وبعد صدور قرار النيابة بإعدادها، تمت التسوية وبيعها بقيمة تقدر بنحو 500 ألف جنيه، ودخلت خزينة الدولة.

وهذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لمكافحة جرائم تداول المواد الغذائية والبترولية بطرق غير مشروعة، وتحقيق الشفافية والنزاهة في التعامل مع هذه القضايا الهامة.

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