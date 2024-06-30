موديست يودع لاعبي الأهلي في مران اليوم

الأهلي، يودع الفرنسي موديست مهاجم الأهلي زملاءه والجهاز الفني في مران اليوم بعد انتهاء رحلته مع القلعة الحمراء رسميًا اليوم ٣٠ يونيو الجاري.

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يتحدث في فكرة معاقبة كهربا وحرمانه من مباراة طلائع الجيش غدا في إطار منافسات مسابقة الدوري على خلفية رفضه استكمال مران المستبعدين من مباراة فاركو أمس الأول، مشددا على أن اللاعب جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الطلائع غدا.

كما يخضع أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الأهلي لحسم موقفه استعدادا لمباراة طلائع الجيش غدا في الدوري المصري الممتاز حيث اشتكى اللاعب من الاصابة بكدمة في الركبة خلال مشاركته في مباراة فاركو أمس الأول.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة طلائع الجيش فى بطولة الدوري المصري الممتاز وذلك بعد الفوز أمس الأول على فاركو بهدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقناة الناقلة

تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الأول من يوليو المقبل وتحديدًا فى السابعة مساء وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي أمس الأول على فاركو بهدفين سجلهما حسين الشحات الذى توج أيضًا بجائزة رجل المباراة.