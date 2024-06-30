الطريشة والعقرب تلدغ 4 أشخاص بينهم طفل بالوادي الجديد

تعرض 4 أشخاص، بينهم طفل، لهجمات من العقرب وثعبان " الطريشة" القاتل، بمركزي الخارجة والداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين لدغات زواحف سامة لمستشفيات الداخلة العام والخارجة التخصصي.

تبين تعرض كل من عبد الرحمن خالد على، 4 أعوام، ومقيم السبط البحري للدغ عقرب، شوقي علي سالم 70 عامًا، ومقيم قرية المنيرة بمركز الخارجة، للدغ عقرب، أحمد جمعة سعد، 26 عامًا، ومقيم قرية الهنداو بمركز الداخلة، للدغ عقرب، محمد عيد عبدالله، 48 عامًا، ومقيم قرية الراشدة بمركز الداخلة، للدغة ثعبان " الطريشة" السام.

جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى الداخلة العام بمحافظة الوادي الجديد، وحقنهم بمصل العقارب والثعبان ووضعهم تحت الملاحظة الطبية.

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