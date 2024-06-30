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بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتي ملاكي وربع نقل بالدقهلية

إصابة 4 أشخاص، فيتو
إصابة 4 أشخاص، فيتو
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أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع تصادم  سيارة ملاكي وربع نقل امام الطرمبات - طريق جمصه - المنصورة بمحافظة الدقهلية. 

اصابة 4 اشخاص في حادث طريق جمصة 

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم  سيارة ملاكي وربع نقل أمام الطرمبات - طريق جمصه المنصورة.

اسماء المصابين في حادث طريق جمصة 

 وتبين إصابة أربعة أشخاص بأصابات متفرقة، وهم محمد محمود محمد على 37 عاما كفر الشيخ مصاب بكسر بالحوض ونزيف بالمخ.

واصيب محمد مسعد عطيه عبد الوهاب 46 عاما خفير ثالث ومصاب يجرح متهتك بالقدم اليسرى

كما اصبب علاء احمد السعيد ابراهيم 41 عاما طلخا مصاب بكسر بالساق اليسرى

واصيب ياسر سالم عبد الغنى عبد المجيد 28 عاما شرنقاش طلخا أمين شرطه مصاب بكسر بالقدم اليسرى والساق اليسرى. 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمصه، وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.

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