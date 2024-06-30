بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتي ملاكي وربع نقل بالدقهلية
أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع تصادم سيارة ملاكي وربع نقل امام الطرمبات - طريق جمصه - المنصورة بمحافظة الدقهلية.
اصابة 4 اشخاص في حادث طريق جمصة
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل أمام الطرمبات - طريق جمصه المنصورة.
اسماء المصابين في حادث طريق جمصة
وتبين إصابة أربعة أشخاص بأصابات متفرقة، وهم محمد محمود محمد على 37 عاما كفر الشيخ مصاب بكسر بالحوض ونزيف بالمخ.
واصيب محمد مسعد عطيه عبد الوهاب 46 عاما خفير ثالث ومصاب يجرح متهتك بالقدم اليسرى
كما اصبب علاء احمد السعيد ابراهيم 41 عاما طلخا مصاب بكسر بالساق اليسرى
واصيب ياسر سالم عبد الغنى عبد المجيد 28 عاما شرنقاش طلخا أمين شرطه مصاب بكسر بالقدم اليسرى والساق اليسرى.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمصه، وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.