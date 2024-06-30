إصابة 10 أشخاص في حادثي سير بالجيزة
أصيب 10 أشخاص فى حادثى سير منفصلين بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
إصابة 10 أشخاص فى حادثى سير بالجيزة
تلقت غرفة عمليات المرور بالجيزة بلاغا بوجود مصادمة ومصابين بدائرة مركز شرطة البدرشين.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.
كما تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدائرى الأقليمى وأصابة 6 أشخاص، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة.
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