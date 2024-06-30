الإحصاء: 29 مليون مشتغل عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%

رصد تقرير صادر عن أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعض المؤشرات الاقتصادية والسكانية والديموجرافية، ويأتى ذلك فى إطار ما حققته الدولة من إنجازات خلال الـ 10 سنوات الماضية.

المشتغلون

ونجحت الدولة المصرية في زيادة عدد المشتغلين خلال الـ 10 سنوات الماضية من 24.3 مليون مشتغل عام 2014 إلى 29 مليون مشتغل عام 2023.

ورصد التقرير اجمالى المشتغلين فى مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية كالتالى:

• 24.3 مليون مشتغل عام 2014.• 24.8 مليون مشتغل عام 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 2%.• 25.3 مليون مشتغل عام 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.• 26 مليون مشتغل عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%.• 26 مليون مشتغل عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 0.1%.• 26.1 مليون مشتغل عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.• 26.2 مليون مشتغل عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 0.3%.• 27.2 مليون مشتغل عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.8%.• 27.9 مليون مشتغل عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 2.8%.• 29 مليون مشتغل عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7%.