قطع المرافق عن 4 مخابز عيش سياحي بالبدرشين والحوامدية لعدم التزامهم بالأوزان

أغلقت الدكتور هالة غريب مدير مديرية التموين بمحافظة الجيزة ٤ مخابز سياحية بمدن البدرشين والحوامدية وقطع المرافق عنها نظرًا لمخالفتها للأسعار وعدم التزامها بالأوزان المحددة لرغيف الخبز وغير مرخص.



وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة علي مخابز العيش وإغلاق الغير ملتزمين بالتسعيرة الحالية واوزن العيش لخدمة المواطنين.

عقوبة الاحتكار والغش التجاري

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.