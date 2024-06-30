الإحصاء يكشف بالأرقام عدد مواليد مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية

رصد تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعض المؤشرات بالمجتمع المصرى، ويأتى هذا فى اطار ما حققته الدولة العديد من الإنجازات خلال الـ 10 سنوات الماضية، وفي إطار حرص الدولة المصرية على زيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة من أجل توفير حياة أفضل لكل المصريين المواليد نجحت الدولة المصرية في خفض عدد المواليد خلال الـ 10 سنوات الماضية من 2.7 مليون مولود عام 2014 إلى 2 مليون مولود عام 2023.



• 2.7 مليون مولود عام 2014.

• 2.7 مليون مولود عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 1.3%.

• 2.6 مليون مولود عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 3.2%.

• 2.6 مليون مولود عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 1.7%.

• 2.4 مليون مولود عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6.8%.

• 2.3 مليون مولود عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.2%.

• 2.2 مليون مولود عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3%.

• 2.2 مليون مولود عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.2%.

• 2.2 مليون مولود عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%.

• 2 مليون مولود عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 6.7%.



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