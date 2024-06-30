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تأهل الأرجنتين وكندا، ترتيب المجموعة الأولى في كوبا أمريكا 2024

تأهل الأرجنتين وكندا،
تأهل الأرجنتين وكندا، ترتيب المجموعة الأولي في كوبا أمريكا
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كوبا أمريكا 2024، أسدل الستار على مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 14 يوليو المقبل.

وتضم المجموعة الأولي في كوبا أمريكا 2024، الأرجنتين وكندا وبيرو وتشيلي.

ترتيب المجموعة الأولي في كوبا أمريكا 2024 

وتصدر منتخب الأرجنتين قمة المجموعة الأولي في كوبا أمريكا 2024 بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط  وحل المنتخب الكندي ثانيا بـ 4 نقاط، بينما جاء منتخب تشيلي ثالثا بنقطتين فقط وأخيرا منتخب بيرو رابعا برصيد نقطة واحدة.

جدول ترتيب مجموعة الأرجنتين في كوبا أمريكا 
 

الأرجنتين ضد بيرو

حقق المنتخب الأرجنتيني العلامة الكاملة في دور المجموعات بكوبا أمريكا بعد فوزه على منتخب بيرو 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب هارد روك، في آخر جولات المجموعة الأولى.

 

سجل هدفي المنتخب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 47 و86 من عمر الشوط الثاني.

فيما ودع منتخب بيرو البطولة بعد حصوله على نقطة وحيدة متذيلا بها ترتيب المجموعة الأولى.

 

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وتأهل المنتخب الكندي رفقة المنتخب الأرجنتيني إلى دور الـ8 من بطولة كوبا أمريكا بعد تعادله سلبيا مع تشيلي في المباراة التي جمعتهما على ملعب إكسبلوريا، في آخر جولات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 14 يوليو المقبل.

 

وتعرض لاعب تشيلي جابرييل سوازو للطرد بعد تلقيه بطاقتين صفراوين في الدقائق 12، 27.

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