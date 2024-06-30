الأحد 30 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كندا تلحق بالأرجنتين إلى ربع نهائي كوبا أمريكا بعد التعادل مع تشيلي سلبيا

كندا وتشيلي، فيتو
كندا وتشيلي، فيتو
ads

كوبا أمريكا 2024، تأهل المنتخب الكندي رفقة المنتخب الأرجنتيني إلى دور الـ8 من بطولة كوبا أمريكا بعد تعادله سلبيا مع تشيلي في المباراة التي جمعتهما على ملعب إكسبلوريا، في آخر جولات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 14 يوليو المقبل.

 

كندا تلحق بالأرجنتين إلى ثمن نهائي كوبا أمريكا

وحل المنتخب الكندي ثانيا بـ 4 نقاط خلف المنتخب الأرجنتيني بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بينما جاء منتخب تشيلي ثالثا بنقطتين فقط ليودع البطولة مبكرا.
 

وتعرض لاعب تشيلي جابرييل سوازو للطرد بعد تلقيه بطاقتين صفراوين في الدقائق 12، 27.

تشكيل مباراة كندا وتشيلي

وكان قد أعلن جيسي مارش، مدرب منتخب كندا، وريكاردو جاريسا، مدرب منتخب تشيلي، تشكيل فريقيهما للمواجهة التي جمعت بينهما على ملعب إكسبلوريا،  في آخر جولات دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 14 يوليو المقبل.

 

تشكيل منتخب تشيلي

وجاء تشكيل المنتخب التشيلي كالتالي:


تشكيل منتخب كندا

 

الأرجنتين تتخطى تشيلي وتتأهل إلى ثمن نهائي كوبا أمريكا

وكان المنتخب الأرجنتيني قد خطف فوزا قاتلا من منتخب تشيلي في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ميتلايف بالجولة الثانية من لقاءات المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2024.

سجل لاوتارو مارتينيز هدف الأرجنتين القاتل في الدقيقة 88 من اللقاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

كندا كوبا امريكا تشيلي المنتخب الارجنتيني كوبا أمريكا 2024 المجموعة الأولى

مواد متعلقة

تشيلي بـ10 لاعبين تتعادل سلبيا مع كندا في الشوط الأول بكوبا أمريكا 2024

كوبا أمريكا 2024، شوط أول سلبي بين الأرجنتين وبيرو

بث مباشر مباراة الأرجنتين وبيرو في آخر جولات المجموعة الأولى بكوبا أمريكا 2024

التشكيل الرسمي لمواجهة كندا وتشيلي لحسم بطاقة التأهل لدور الـ8 بكوبا أمريكا

غياب ميسي، التشكيل الرسمي لمواجهة الأرجنتين وبيرو

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة إحالة واضعي امتحان الفيزياء بالثانوية العامة للتحقيق

رسالة قوية من السيسي للمصريين والحكومة الجديدة بشأن ارتفاع الأسعار

رقص مفيدة شيحة في ساحة مسجد محمد علي يثير الاستياء، والمصريون يطالبون بمحاسبة المسئولين

زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا بدءًا من الغد

10 رسائل حاسمة من السيسي للمصريين في الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو

وزير التعليم يستعرض غدا نتيجة تقرير اللجنة الفنية حول امتحان الفيزياء

غدا بدء العمل بالموازنة الجديدة، وهذه أبرز توصيات البرلمان

بدءا من الغد، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

منوعات

المزيد

النمل يقتحم السيارات في تايوان لنشر مستعمراته

يمني يبتلع 80 قلم حبر وسماعتي أذن

عمره 428 عاما، ملف سري يكشف خبايا أول شبكة جاسوسية في بريطانيا

مقتل أربعة في نيكاراجوا وإجلاء المئات في المكسيك بسبب أمطار غزيرة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الأحد 30-6-2024

سعر اليورو بالبنك المركزي اليوم الأحد 30-6-2024

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم السبت 29-6-2024 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

شح المساعدات الإنسانية.. أزمة الجوع تهدد حياة السكان في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى تقليص وقت خطبة الجمعة بسبب الحر؟

تفسير حلم الثلج في المنام وعلاقته بالمصاعب الحياتية

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بذهاب الهم والغم

المزيد
الجريدة الرسمية