كندا تلحق بالأرجنتين إلى ربع نهائي كوبا أمريكا بعد التعادل مع تشيلي سلبيا

كوبا أمريكا 2024، تأهل المنتخب الكندي رفقة المنتخب الأرجنتيني إلى دور الـ8 من بطولة كوبا أمريكا بعد تعادله سلبيا مع تشيلي في المباراة التي جمعتهما على ملعب إكسبلوريا، في آخر جولات المجموعة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 14 يوليو المقبل.

كندا تلحق بالأرجنتين إلى ثمن نهائي كوبا أمريكا

وحل المنتخب الكندي ثانيا بـ 4 نقاط خلف المنتخب الأرجنتيني بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بينما جاء منتخب تشيلي ثالثا بنقطتين فقط ليودع البطولة مبكرا.



وتعرض لاعب تشيلي جابرييل سوازو للطرد بعد تلقيه بطاقتين صفراوين في الدقائق 12، 27.

تشكيل مباراة كندا وتشيلي

وكان قد أعلن جيسي مارش، مدرب منتخب كندا، وريكاردو جاريسا، مدرب منتخب تشيلي، تشكيل فريقيهما للمواجهة التي جمعت بينهما على ملعب إكسبلوريا، في آخر جولات دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 14 يوليو المقبل.

تشكيل منتخب تشيلي

وجاء تشكيل المنتخب التشيلي كالتالي:



تشكيل منتخب كندا

الأرجنتين تتخطى تشيلي وتتأهل إلى ثمن نهائي كوبا أمريكا

وكان المنتخب الأرجنتيني قد خطف فوزا قاتلا من منتخب تشيلي في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ميتلايف بالجولة الثانية من لقاءات المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2024.

سجل لاوتارو مارتينيز هدف الأرجنتين القاتل في الدقيقة 88 من اللقاء.